আগের সরকার পশ্চিমবঙ্গকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানাতে চেয়েছিল, শুভেন্দুর নিশানায় মমতা

আগের সরকার পশ্চিমবঙ্গকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানাতে চেয়েছিল, শুভেন্দুর নিশানায় মমতা
Suvendu Adhikari on Mamata TMC: মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানিয়ে, তাঁদের ইতিহাস লেখা বই ছাপানোর কথা ঘোষণা শুভেন্দুর ৷
Published : October 26, 2026 at 7:25 PM IST
তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর), 26 অক্টোবর: স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানো ও জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে ফের একবার শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারও আগের 34 বছরের বামফ্রন্ট সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করলেন, বিগত তৃণমূল আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানাতে চেয়েছিলেন ৷ আর তারও আগের সরকারের নেতাদের পরিবার বিদেশে থাকেন বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু ৷ তাই বিগত দুই সরকারে দেশভক্তির ছিটেফোটাও ছিল না-বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷
সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলা পার্টি অফিসের শিল্যান্যাস করেন শুভেন্দু ৷ সেখানে অবিভক্ত মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সম্মান জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই ইস্যুতে তিনি বলেন, "আগের সরকার রাষ্ট্রবাদ কী জানত না, তোষণের রাজনীতি করত ৷ কী করে পশ্চিমবঙ্গকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানানো যায়, সেই চিন্তাভাবনা করত ৷ আর তার আগের সরকারের বাবা, কাকা, খুড়ো সব বিদেশে থাকে ৷ এরা রাষ্ট্রবাদ কী, কীভাবে জানবে ?"
অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলকে ভাঙার অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ সেই প্রসঙ্গে এদিন পালটা ফিরহাদ হাকিমের নাম নিয়ে মমতাকে নিশানা করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "ওঁর দলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে 60 জন বেরিয়ে গেলেন ৷ 29 জন সাংসদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন, বাকি 28 জনের মধ্যে 20 জন বেরিয়ে গেলেন ৷ উনি ধরে রাখতে পারলেন না ৷ আর বলছেন, বিজেপি দায়ী ! উনি নিজের দলের বিধায়ক, সাংসদদের রাখতে পারছেন না, তার দায় আমার নাকি ! তারপরেই ফিরহাদ হাকিমের পুরনো একটি বক্তব্যকে তুলে ধরে মমতাকে নিশানা করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "ওঁর সবচেয়ে বড় অনুরাগী, ফিরহাদ হাকিম বিরুদ্ধে কথা বলেছেন ৷ ফিরহাদ হাকিম কেন বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তকে নয়, রক্তকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন' ৷ আর আমাকে দোষ দিচ্ছেন ওঁর দল ভাঙার জন্য !"
এদিন পার্টি অফিসের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে শুভেন্দু মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানান ৷ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "এখানে যে পরিকল্পনা হয়েছে, আমাদের রাষ্ট্রবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস ও দলীয় নেতৃত্বদের সম্পর্কে ইতিহাস এখানে থাকবে লাইব্রেরিতে ৷ বিভাজনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের জানা দরকার ৷ আমরা তাম্রলিপ্তের অধিবাসী ৷ তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, সুশীলবাবু, অজয়বাবু, রজনীবাবুদের সংগ্রামের কথা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে ৷ আজকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মদিন ৷ পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু, যাঁকে দাঁড় করিয়ে পোড়ানো হয়েছিল ৷ তিনি কখনও মাথা নত করেননি ৷ তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে অপমানিত হয়েছিলেন, জুতো রেখে খালি পায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ৷ এই জেলার সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে লেখা বই এই লাইব্রেরিতে রাখা হবে ৷"