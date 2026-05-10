চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, খুনের জন্য গাড়ি আনা হয়েছিল ঝাড়খণ্ড থেকে

চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, খুনের জন্য গাড়ি আনা হয়েছিল ঝাড়খণ্ড থেকে

Chandranath Rath Murder Case
চন্দ্রনাথকে খুনের জন্য গাড়ি আনা হয় ঝাড়খণ্ড থেকে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 4:01 PM IST

কলকাতা, 10 মে: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা শিটের হাতে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে, খুনের ঘটনায় যে চারচাকা গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়েছিল। সেই গাড়ির গতিবিধি খতিয়ে দেখেই এখন তদন্ত এগোচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটি বালি টোলপ্লাজা পার হওয়ার সময় অনলাইনে ইউপিআই মারফত টোলের টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই ডিজিটাল লেনদেনই এখন তদন্তের অন্যতম বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কোন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছিল, কার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক এবং ইউপিআই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তদন্তকারীরা বালি টোলপ্লাজার সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন। সেই ফুটেজে ধরা পড়া গাড়ির নম্বর, যাত্রীদের চলাফেরা এবং সময়ের হিসেব মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ মনে করছে, এই ফুটেজ থেকেই অভিযুক্তদের পরিচয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। গাড়িটি কোন রাস্তা ধরে রাজ্যে ঢুকেছিল এবং ঘটনার পর কোন দিকে পালিয়েছে, তা জানারও চেষ্টা চলছে।

চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তে ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ-এর অভিজ্ঞ আধিকারিকেরা। তদন্তের পরিধি রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় উত্তরপ্রদেশেও গিয়েছেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। সেখানেও একাধিক জায়গায় তল্লাশি এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকেও মিলেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কয়েক জন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিললেও আদালতে পেশ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি। তাই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ যাচাই করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে চাইছে পুলিশ।

তদন্তকারী আধিকারিকদের একাংশের মতে, গোটা হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে। রাজ্যের বাইরে থেকে গাড়ি আনা, নম্বরপ্লেট বদলের সম্ভাবনা, ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবহার— সব মিলিয়ে এই খুনের পিছনে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত এবং চক্র কাজ করেছে বলেই সন্দেহ। তবে তদন্তকারীরা আশাবাদী, টোলপ্লাজার ডিজিটাল তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্য একসঙ্গে মিলিয়ে খুব শীঘ্রই মূল অভিযুক্তদের নাগাল পাওয়া যাবে।

চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধী শিবিরের তরফে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, তদন্তে কোনও ফাঁক রাখা হবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য পুলিশ।

