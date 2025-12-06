'সংখ্যালঘু ভোটারদের একজোট হতে হবে', 'বাবরি মসজিদ' শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বার্তা হুমায়ুনের

'সংখ্যালঘু ভোটারদের একজোট হতে হবে', 'বাবরি মসজিদ' শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বার্তা হুমায়ুনের
মাথায় ইট নিয়ে 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে এলাকায় ভিড় জমান বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষ ৷
Published : December 6, 2025 at 12:02 PM IST
বেলডাঙা, 6 ডিসেম্বর: সংখ্যালঘু ভোটারদের একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে ৷ শনিবার বেলডাঙায় পৌঁছে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ এদিন দুপুরেই বেলডাঙা ও রেজিনগর সংলগ্ন এলাকায় 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণের শিলান্যাস করবেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷
অনুষ্ঠান শুরুর আগে সভাস্থলে পৌঁছে হুঁশিয়ারির সুরে হুমায়ুন বলেন, "বাংলায় 2 কোটি 82 লক্ষ 533 মুসলিম ভোটার রয়েছেন ৷ 90টি আসনে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে ৷ প্রতিটি আসনেই আমাদের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের জয়ী করতে হবে ৷ রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটারদের একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে ৷" সেই সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে হুমায়ুন বলেন, "মসজিদ চত্বরে 25 বিঘা জমির উপর হাসপাতাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হবে ৷ মসজিদ তৈরির জন্য টাকার কোনও অভাব হবে না ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংস্থা মসজিদ নির্মাণের জন্য 80 কোটি টাকা দেবে ৷"
শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় এদিন সকাল থেকেই উপচে পড়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষের ঢল ৷ মাথায় ইট নিয়ে তাঁরা হাজির হয়েছেন বেলডাঙা 1 নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি মরাদিঘিতে ৷ হুমায়ুন জানান, দুপুর 12টা থেকে কোরান পাঠের মাধ্যমেই মসজিদের শিলান্যাস করা হবে ৷ এদিন সকাল থেকে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের ভিড় জমাতে শুরু করেন হুমায়ুন অনুগামীরা ৷
শুক্রবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়া ও রেজিনগর থানার দুই ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হুমায়ুনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন । এরপরই এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ রাতে এলাকায় রুট-মার্চ করে বাহিনী । নিরাপত্তা রক্ষায় রয়েছেন 250 জন ব়্যাফ, 100 জন কনস্টেবল এবং একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক ৷ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্তরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।
হুমায়ুন কবীর ও এলাকার ইমাম, মহজ্জেম, আলেমদের বাগে আনতে শুক্রবার রাতে সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী । হুমায়ুনের নাম না-করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, "ওনার সঙ্গে দলের একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল । আজ তা এই জায়গায় পৌঁছেছে । এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে । দলের আগেই ভাবা উচিত ছিল । তাহলে এই পরিস্থিতি হত না । আমি আলেমদের বলব, গা ভাসিয়ে দেবেন না । কেউ দাওয়াত( নিমন্ত্রণ) করতে পারেন । কিন্তু আপনারা মুসলিম ধর্ম মেনেই কাজ করবেন ৷" যুবসমাজকেও না-যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি ৷ তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ককে কার্যত বাগে আনতে এবং মসজিদ নির্মাণ থেকে সরিয়ে আনতেই সিদ্দিকুল্লাকে পাঠানো হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত ।
অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ভক্তরা যেমন ইট নিয়ে এসেছিলেন । হুমায়ুনের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসেও একইভাবে মানুষ ইট নিয়ে হাজির হন কয়েকশো মানুষ । শনিবার সকাল থেকেই ইট আনার হিড়িক পড়ে যায় ।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা জানিয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির ৷ আজ অর্থাৎ 6 ডিসেম্বর রেজিনগরে মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ তবে এই বিতর্কে 4 ডিসেম্বর অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবিরকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল ৷