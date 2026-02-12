ETV Bharat / state

অর্জুন সিংকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলার হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাদাগিরি করতে এলে অর্জুন সিংকে পুঁতে দেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ হঠাৎ কেন এই ক্ষোভ ?

HUMAYUN KABIR
হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)
Published : February 12, 2026 at 9:29 AM IST

রেজিনগর, 12 ফেব্রুয়ারি: অর্জুনে ক্ষুব্ধ হুমায়ুন ৷ মুর্শিদাবাদ ঢুকলে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলার হুঙ্কার দিলেন তিনি । বুধবার মুর্শিদাবাদের ছেতিয়ানিতে বাবরি মসজিদ নির্মাণের সূচনা করে রেজিনগরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপি নেতাকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ভরতপুরের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক ৷

পাশাপাশি আজ (বৃহস্পতিবার) ছোট করে বাবরি মসজিদ যাত্রার ঘোষণাও করেন জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেইউপি) চেয়ারম্যান হুমায়ুন । গতবছর 6 ডিসেম্বর রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেন তিনি । সেই অনুষ্ঠানে রাজ্যের দুই মুসলিম ধর্মগুরুকে সৌদি আরবের পরিচয় দিয়ে মঞ্চে তুলে সমালোচনার ঝড় পোহাতে হয়েছিল তাঁকে । মঙ্গলবার রেজিনগর থানার সেই ছেতিয়ানিতে ঘটা করে বাবরি মসজিদ তৈরির সূচনা হয় । এক ঘণ্টায় হাজার কণ্ঠে কোরান তেলায়াত পাঠ করে হুমায়ুন নিজহাতে বাবরি মসজিদের প্রবেশ দ্বারের প্রথম ইটটি গাঁথেন ।

অর্জুন সিংকে হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের (ইটিভি ভারত)

তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভরতপুরের বিধায়ক । প্রসঙ্গত, হুমায়ুনের বিরুদ্ধে এদিনই কলকাতার একটি থানার এফআইআর দায়ের হয়েছে । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, "কোরান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে নদিয়ার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের বিরুদ্ধে 100টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অসীমের লোমও ছিঁড়তে পারেনি । আমার নামে হাজার FIR দায়ের হলেও আমি কিছু মনে করিনি । হুমায়ুন কবীর একদিন কবরে যাবে কিন্তু তার আগে দশজনকে কবরে পাঠিয়ে তবেই নিজে মরবে ।"

এরপরই JUP নেতা বলেন, "বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কোনও আপত্তি করেনি । আমার সন্তানের নাম সাদ্দাম, হুমায়ুন না শাহজাহান রাখব তা আমি ঠিক করব ।"

উল্লেখ্য, মসজিদ তৈরিতে আপত্তি না-থাকলেও প্রথম থেকেই বাবরি মসজিদ নামে আপত্তি ছিল রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির । তাই গতকাল বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "এটা ব্যারাকপুর পেয়েছে অর্জুন সিং ? এটা মুর্শিদাবাদ । মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাদাগিরি করতে এলে অর্জুন সিংকে পুঁতে দেব । একেবারে জ্যান্ত পুঁতে দেব । কৌন হ্যায় যোগী আদিত্য নাথ, কৌন হ্যায় অর্জুন সিং ? আসুক না মুর্শিদাবাদ, লাখো লাখো লোক দিয়ে জ্যান্ত কবর দেব ৷"

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ যাত্রা

অন্যদিকে, আজই রেজিনগর থেকে ইটাহার পর্যন্ত ঘটা করে বাবরি মসজিদ যাত্রার সূচনা হওয়ার কথা ছিল । উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এই কর্মসূচি ছোট করা হয়েছে । কারণ জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় 30টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে । আজ 50 হাজার লোক নিয়ে রেজিনগর থেকে বেলডাঙা পর্যন্ত 22 কিমি এই যাত্রা হবে । পরে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ছুটির দিন দেখে 200 গাড়ির কনভয় নিয়ে পলাশী থেকে ইটাহার পর্যন্ত ঘটা করে বাবরি মসজিদ যাত্রা হবে । হুমায়ুন এনিয়ে বলেন, "বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে বহু বাধা এসেছে । কিন্তু কিছুই ধোপে টেকেনি । মসজিদ যাত্রাও হবে ।"

তবে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "বৃহস্পতিবার বাবরি মসজিদ যাত্রার জন্য প্রশাসনের কাছে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি ।" এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদ সেন্টিমেন্ট জিইয়ে রাখতে চান । কারণ হুমায়ুনের বিশ্বাস, নির্বাচনে জেইউপির তরী পার করবে বাবরি মসজিদ ইস্যু ।

বিরোধীদের বক্তব্য, "বাবরি মসজিদ আর জেইউপি ভিন্ন বলে হুমায়ুন মুখে যতই সাফাই দিক না কেন, বাবরি মসজিদই জনতা উন্নয়ন পার্টির অন্যতম নির্বাচনী অস্ত্র । ফলে মুর্শিদাবাদ তথা রাজ্য-রাজনীতির জল এখন কোথায় গড়াবে, কার সঙ্গে কে গাঁটছড়া বাঁধবে, তা ভবিষ্যত বলবে ৷"

