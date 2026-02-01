অবসরে স্যালাইন-কাণ্ডে সাসপেন্ড থাকা মেদিনীপুর মেডিক্যালের HOD
বিভাগীয় প্রধানকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হাজির হয়েছিলেন সাসপেন্ড থাকা হাসপাতালের সুপার জয়ন্তকুমার রাউতও ৷
Published : February 1, 2026 at 7:43 PM IST
মেদিনীপুর, 1 ফেব্রুয়ারি: আর চাকরিতে ফেরা হয়নি ৷ স্যালাইন-কাণ্ডে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় সাসপেন্ড হয়েই রয়ে গিয়েছিলেন দীর্ঘদিন । আর এই অবস্থায় অবশেষে অবসর গ্রহণ করলেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সেই সময়ে প্রসূতি বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রধান (HOD) মহম্মদ আলাউদ্দিন ।
মূলত শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি পৌঁছে যান মেডিক্যাল কলেজে । অধ্যক্ষ মৌসুমী নন্দী আসার পরেই তাঁর অবসরের যাবতীয় কাগজপত্রের কাজ সম্পন্ন হয় । বিভাগীয় প্রধানকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে মেডিক্যাল কলেজে হাজির হয়েছিলেন সাসপেন্ড থাকা হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার (এমএসভিপি) জয়ন্তকুমার রাউত, শিশু চিকিৎসা বিভাগের প্রধান তারাপদ ঘোষ-সহ আরও অনেকে ।
উল্লেখ্য, গত বছর 8 জানুয়ারি পাঁচ প্রসূতির সিজারের পর স্যালাইনের জেরে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে । আইসিইউতে রাখা হলেও 10 জানুয়ারি মৃত্যু হয় মামনি রুইদাস নামে এক প্রসূতির । তারপরেই রাজ্য সরকার এক্সপার্ট কমিটি গঠন করে ৷ সেই কমিটি তদন্তেও আসে । তদন্ত শুরু করে সিআইডি-ও । তারপরেই সাত পিজিটি-সহ 13 জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর । কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের পরে ওই সাত পিজিটি-র সাসপেন্ড প্রত্যাহার হয় ।
স্যালাইন-কাণ্ডে তিন প্রসূতিকে কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সুস্থ হয়ে ওঠেন তাঁরা ৷ তবে 11 মে মৃত্যু হয় নাসরিন খাতুন নামে এক প্রসূতির । মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখা সাউ সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর সদ্যজাতের মৃত্যু হয় গত বছরের 16 জানুয়ারি ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসূতি বিভাগের প্রধান হওয়ার কারণে ওই ঘটনায় মহম্মদ আলাউদ্দিন সাসপেন্ড হয়েছিলেন ৷ অফিসিয়ালি ছুটি নিয়ে রাজ্যের বাইরে ছিলেন এমএসভিপি জয়ন্তকুমার রাউত ৷ ঘটনার পরেই ফিরে আসেন হাসপাতালে । তাঁকেও সাসপেন্ড হতে হয় । এবার অবসর নিলেন তাঁদের মধ্যে সাসপেন্ড থাকা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের এইচওডি মহম্মদ আলাউদ্দিন ৷
মেডিক্যাল কলেজের এক আধিকারিক বলেন, "একজন চিকিৎসক নিয়ম অনুযায়ী অবসর নিলেন । তিনি 34 বছর কাজ করেছেন । নিয়ম মেনে তাঁর কাগজপত্র স্বাস্থ্যভবনে পাঠানো হবে ।" তাঁর পেনশন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয় নিয়ে কী হবে, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা । তবে অবসর নেওয়া মহম্মদ আলাউদ্দিন এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি ।