স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র দাদাগিরি ! নিউটাউনে গ্রেফতার প্রশান্ত বর্মন

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র দাদাগিরি ! নিউটাউনে গ্রেফতার প্রশান্ত বর্মন
মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে পথচারীকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ৷ খুনে অভিযুক্ত, দীর্ঘদিন ধরে 'পলাতক' থাকা রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
Published : May 26, 2026 at 7:36 AM IST
কলকাতা, 26 মে: সল্টলেকের দত্তাবাদের সোনা ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় তিনি মূল অভিযুক্ত ৷ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে এবার গ্রেফতার করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইকোপার্ক থানার পুলিশ ।
সোমবার রাতে নিউটাউনের রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ ও বচসায় জড়ানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে নিউটাউনের সর্চি সিগন্যালের কাছে প্রশান্ত বর্মন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন । সেই সময় একটি বাইকে ধাক্কা মারেন প্রশান্ত । দুর্ঘটনায় বাইক চালক রাস্তায় পড়ে যান । তারপরই রাস্তায় পথচলতি মানুষজন ও স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এলে প্রশান্ত বর্মন গাড়ি থেকে নেমে তাঁদের সঙ্গে চূড়ান্ত অভব্যতা শুরু করে বলে অভিযোগ ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মদ্যপ অবস্থায় থাকা প্রশান্ত বর্মন স্থানীয় বাসিন্দাদের 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলে গালিগালাজ করে এবং চড় মারার হুমকি দেন । এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্য়েই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । বচসা চলাকালীন একপর্যায়ে তিনি পুলিশকে গ্রেফতার করার চ্যালেঞ্জ জানান । খবর পেয়ে ইকোপার্ক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক করে প্রশান্ত বর্মনকে থানায় নিয়ে যায় ৷ পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
উল্লেখ্য, গতবছর অক্টোবর মাসে সল্টলেকের দত্তাবাদের বাসিন্দা তথা সোনা ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা নিখোঁজ হন এবং পরে নিউটাউনে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় । এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম উঠে আসে । কলকাতা হাইকোর্ট এবং দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে তার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রশান্তকে পদ থেকে অপসারিত করা হয় ।
পুলিশের খাতায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি 'পলাতক' হিসেবে চিহ্নিত রয়েছেন । অবশেষে, সোমবার রাতে নিউটাউনে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও অভব্য আচরণের জেরে পুলিশের জালে ধরা পড়েন এই অপসারিত সরকারি আধিকারিক প্রশান্ত কুমার বর্মন ।