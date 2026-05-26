ETV Bharat / state

পৌঁছল না স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের নথি, জামিন পেয়ে গেলেন অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন

মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বারাসত জেলা আদালত ব্যক্তিগত হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে।

Suspended BDO ​​Prasanta Barman
আদালতে অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত, 26 মে: সময়মতো খুনের মামলার নথিই পৌঁছল না, রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের জামিন মঞ্জুর করল আদালত। মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বারাসত জেলা আদালত তাঁকে ব্যক্তিগত হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে।

পুলিশ ও আদালত সূত্র জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ি সোমবার রাতে নিকো পার্ক এলাকায় এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। অভিযোগ, সেই সময় অসংলগ্ন অবস্থায় চালকের আসনে ছিলেন প্রশান্ত৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নিউটাউনের ইকো পার্ক থানার পুলিশ রাতেই প্রশান্তকে আটক করে। মঙ্গলবার সকালে মোটর ভেহিকলস আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন দুপুরে তাঁকে বারাসত আদালতের মুখ্য বিচারকের এজলাসে তোলা হয়। কিন্তু, প্রয়োজনীয় নথি যথা সময়ে আদালতে না পৌঁছনোয় জামিন পেয়ে যান তিনি৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে নিউটাউনে প্রশান্তর গাড়ি এক পথচারীকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর গাড়ি আটকে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রাস্তার ওপরে পুলিশের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর ঠেলাঠেলি চলতে থাকে। পুলিশের বক্তব্য, প্রশান্ত তখন মদ্যপ ব্যবস্থাই ছিলেন। তাঁর আচরণও অসংলগ্ন ছিল। রাস্তা থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে নিকো পার্ক থানায় নিয়ে যায়। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন দীর্ঘদিন ধরে ফেরার ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর 29 অক্টোবর নিউটাউন থানার যাত্রাগাছির খালধার থেকে সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় প্রশান্ত বারাসত ও বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু, বিধাননগর পুলিশ সেই জামিনের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্ট অবশ্য প্রশান্তের জামিনের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছিল। পাশাপাশি, আদালত তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে প্রশান্ত এরপর সুপ্রিম কোর্টে যান। গত 23 জানুয়ারি, সুপ্রিম কোর্টও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত বর্মন।

কিন্তু, বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা হয়নি তাঁর । ট্র্যাফিক আইন ভেঙে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন প্রশান্ত বর্মন। ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত প্রশান্ত বর্মনকে বারাসত আদালতে তোলা হয়। বিচারক ব্যক্তিগত হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

  1. স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র দাদাগিরি ! ধৃত প্রশান্তকে তোলা হয় আদালতে
  2. পদ থেকে অব্যাহতি প্রশান্ত বর্মনকে, দায়িত্বে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও
  3. বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ, হেফাজতে নিতে তৎপর পুলিশ

TAGGED:

BDO ​​PRASANTA BARMAN
GOLD TRADER MURDER CASE
SUSPENDED BDO ​​PRASANTA BARMAN
অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন
BDO ​​PRASANTA BARMAN GOT BAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.