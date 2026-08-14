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হামিম-অর্পিতা-আদিত্য, তিনজনেরই 'জেল'; পাকযোগের জাল খুঁজছে STF

জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিম মণ্ডল-সহ তার বান্ধবী অর্পিতা ও বন্ধু আদিত্যকে 28 দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল কোর্ট ৷ পাকিস্তান-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের যোগ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

TERRORIST HAMIM MONDAL
হামিম-অর্পিতা-আদিত্য, তিনজনেরই জেল হেফাজত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 7:39 PM IST

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বর্ধমান, 14 অগস্ট: বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ-কাণ্ডে পাকিস্তানি যোগ এবং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার তিন অভিযুক্তকেই ফের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত। শুক্রবার এসটিএফের হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মহম্মদ হামিম মণ্ডল, অর্পিতা সরকার এবং আদিত্য সিং ওরফে রাজ ওরফে রাজুকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। শুনানি শেষে তিনজনেরই 28 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আগামী 11 সেপ্টেম্বর ফের আদালতে হাজির করানো হবে তাঁদের।

এই মামলায় প্রথমে বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ থেকে গ্রেফতার করা হয় হামিম মণ্ডলকে। তার মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে তদন্তকারীদের হাতে আসে একাধিক যোগাযোগের সূত্র। সেই সূত্র ধরেই সামনে আসে হামিমের বাগদত্তা অর্পিতা সরকারের নাম। পরে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ব্যবহার এবং হানি ট্র্যাপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে অর্পিতার বিরুদ্ধে।

মামলায় তৃতীয় গ্রেফতার আদিত্য সিংকেও নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গিয়েছে। বর্ধমানের বেলিলিয়া রোডের বাসিন্দা এই কলেজ পড়ুয়ার সঙ্গে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের যোগাযোগের কিছু সূত্র পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। তবে হামিম বা অর্পিতার সঙ্গে তাঁর ঠিক কী ধরনের যোগ ছিল, কিংবা এই নেটওয়ার্কে তাঁর ভূমিকা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আদিত্যর মোবাইল ও ডিজিটাল মাধ্যমে তার সামগ্রিক গতিবিধিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

এসটিএফ সূত্রে দাবি, হামিমের সঙ্গে বিদেশি হ্যান্ডলারদের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। তদন্তে রানা, উজাইর, আবিদ জাট এবং হামিদ-সহ একাধিক নাম উঠে এসেছে। প্রথমে সোশাল মিডিয়া, বিশেষত ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং পরে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড ও Element X-এর মতো প্ল্যাটফর্মে কথাবার্তা চলত বলে অভিযোগ। এই যোগাযোগের সূত্র ধরেই পাকিস্তান-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য যোগ খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।

এদিন আদালতে হামিমের পরিবারের হয়ে আইনজীবী কমল দত্ত সওয়াল করেন। তিনি জানান, সম্প্রতি তিনি মামলার দায়িত্ব নিয়েছেন। আদালতের নথি হাতে পাওয়ার পর হামিমের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। তাঁর দাবি, মামলায় UAPA-সহ একাধিক আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি, তদন্তে STF-এর সঙ্গে NIA-ও যুক্ত রয়েছে বলে আদালত চত্বরে জানান তিনি ৷

এখন তদন্তকারীদের নজরে তিন অভিযুক্তের ডিজিটাল ডিভাইস, চ্যাট, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল ওয়ালেট। মুছে ফেলা বার্তা ও বিদেশি যোগাযোগের তথ্য উদ্ধারে ফরেন্সিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই তথ্য উদ্ধার হলে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের ভূমিকা, হানি ট্র্যাপের সম্ভাব্য মডিউল এবং এই নেটওয়ার্কে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট হতে পারে।

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LINKED TO TERRORIST CASE
পাকিস্তানি যোগ
HAMIM MONDAL
হামিম অর্পিতা আদিত্য
TERRORIST HAMIM MONDAL

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