রেল, সেনা ও নৌ-সেনার গোপন তথ্য় পাচার, হাবড়ায় গ্রেফতার পাকিস্তানি গুপ্তচর

রেল, সেনা ও নৌ-সেনার গোপন তথ্য় পাচার, হাবড়ায় গ্রেফতার পাকিস্তানি গুপ্তচর
গোয়েন্দাদের অনুমান, দেশে প্রবেশের পর থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিল রানা ।
Published : August 12, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট : গ্রেফতার পাকিস্তানি গুপ্তচর। হাবড়া থেকে রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । তদন্তাকারীদের দাবি, ভারতীয় রেল, সেনা ও নৌ-সেনার নানা গোপন তথ্য পাচার করেছে এই রানা। আরও জানা গিয়েছে, নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল সে। কলকাতায় এসে তপসিয়ায় ভুয়ো পরিচয় নিয়ে বসবাস করত । কোনও কাজ সে হাবড়া যায় । সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় ।
তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তানের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি কলকাতার তপসিয়া এলাকায় নিজের পরিচয় গোপন করে ভুয়ো ঠিকানা তৈরি করে বসবাস করছিল। এই বিষয় রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমাদের সব সময় এই প্রকারের নজরদারি চলে। তার জন্যই এই সাফল্য"। প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, দেশে আসার পর থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিল রানা। বিশেষ করে ভারতীয় রেল, ভারতীয় সেনা এবং নৌ-সেনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে তা বাইরে পাচার করত সে ।
তদন্তকারীরা জানতে চান-ভারতে ঢোকার পর ঠিক কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করছিল রানা রউফ এবং সেই তথ্য কার কাছে পাঠানো হত ? ভারতীয় রেল, সেনা এবং নৌ-সেনা সম্পর্কে তার এই বাড়তি কৌতূহলের কারণ কী ছিল ? কোনও নির্দিষ্ট জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য তাকে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল কি না সেটাও জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা।
তদন্তকারীদের অনুমান, কলকাতায় দীর্ঘদিন থাকার জন্য পরিকল্পিতভাবেই ভুয়ো ঠিকানা ব্যবহার করেছিল ধৃত। তপসিয়ার ওই ঠিকানার সঙ্গে তার প্রকৃত পরিচয় এবং নথিপত্রের কোনও মিল রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। তার ব্যবহৃত নথি, যোগাযোগের মাধ্যম এবং ভারতে প্রবেশের পর যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি বা তথ্য আছে কিনা সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। পাশাপাশি নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার গোটা রুট, সীমান্ত পার হওয়ার পদ্ধতি এবং তাকে কেউ সাহায্য করেছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন এসটিএফের আধিকারিকরা।
রানা রউফ ওরফে ওয়াহাবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, নাকি সে একাই এই কাজ করছিল—সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। বিশেষ করে দেশের প্রতিরক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য পাচারের অভিযোগ ওঠায় বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।