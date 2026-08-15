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NIA স্ক্যানারে রানা রউফকের নেপাল-ভারত যাত্রা ! ইজাজের মুখোমুখি বসিয়ে জেরার সম্ভাবনা

অভিযোগ, কলকাতার একাধিক জায়গা রেইকি করেছিল অভিযুক্ত । রেইকির উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি, জায়গা নজরে ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

NIA
এনআইএ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 7:39 PM IST

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হাবড়া, 15 অগস্ট: হাবড়া থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফকে ঘিরে তদন্তে এবার আরও সক্রিয় এনআইএ। এদেশে ভুয়ো পরিচয়ে বসবাস করে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা এএসআই-এর হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এতদিন রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং কলকাতা পুলিশের তদন্ত চললেও এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরেও সন্দেহভাজন রানা। ইতিমধ্যেই তাঁর সম্পর্কে রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে এনআইএ । সূত্রের খবর, তদন্তের প্রয়োজনে খুব শীঘ্রই রানা রউফ এবং তাঁর সহযোগী মহম্মদ ইজাজকে জেরা করতে পারেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ।

তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তানের নাগরিক রানা রউফ নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে এদেশে থাকার ব্যবস্থা করেন। রানার কাছ থেকে আধার ও ভোটার কার্ড-সহ একাধিক নথি উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে ওই নথি তাঁর হাতে এল, কে বা কারা তাঁকে সাহায্য করেছিল এবং এই পরিচয় তৈরির পিছনে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

রানা রউফকে ঘিরে তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর নোটবুক । ওই নোটবুক থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছেন গোয়েন্দারা । কোথায় কোথায় রানা গিয়েছিলেন, কার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং কোনও নির্দিষ্ট জায়গা বা ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে তপসিয়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইজাজও । রানা রউফের হাতে ভারতীয় পরিচয়পত্র পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ইজাজের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে জাল আধার ও ভোটার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়ায় কারা যুক্ত ছিল, কীভাবে রানা রউফের হাতে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট পৌঁছল, সেই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা ।

এনআইএ এর সম্ভাব্য জেরায় একাধিক বিষয়কে সামনে রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর । কেন নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন রানা ? ভারতে আসার পর তাঁর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কী ছিল ? কেন বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ? এদেশে থাকার সময়ে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর ? ভুয়ো নথি তৈরিতে কারা সাহায্য করেছিল ? গোয়েন্দাদের মতে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলবে চক্রের সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি তথ্য জানা যাবে ৷

এর পাশাপাশি, কলকাতার তপসিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় রানা রউফের গতিবিধিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগ, কলকাতায় থাকাকালীন আশেপাশের একাধিক জায়গায় ঘোরাফেরা করে রেইকি করেছিল অভিযুক্ত । সেই রেইকির উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তাঁর নজরে ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

রানা রউফের বিরুদ্ধে ওঠা ISI-যোগের অভিযোগও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশের পর তাঁর সঙ্গে কোনও বিদেশি বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির যোগাযোগ হয়েছিল কি না, কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ তিনি পেয়েছিলেন কি না এবং তাঁর পিছনে কোনও বড় নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, সেই তথ্যই এখন খুঁজছেন গোয়েন্দারা ।

অন্যদিকে, রাজ্যে সাম্প্রতিক জঙ্গি-যোগের তদন্তে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডল, তাঁর বান্ধবী অর্পিতা সরকার এবং সহযোগী আদিত্য সিংকে শুক্রবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয় । তিনজনকেই 10 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত । আগামী 11 সেপ্টেম্বর তাঁদের ফের আদালতে পেশ করা হবে ।

ফলে একদিকে বর্ধমানের হামিম মণ্ডল ও তাঁর সহযোগীদের ঘিরে তদন্ত, অন্যদিকে হাবড়া থেকে ধৃত পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফকে ঘিরে এনআইএ-র তৎপরতা, দুই ঘটনাই এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের নজরে । রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি-যোগের অভিযোগে পরপর গ্রেফতারির পর এই দুই তদন্তের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

TAGGED:

PAKISTANI NATIONAL RANA RAUF
ARRESTED ON SUSPICION TERRORIST
NEPAL INDIA TRAVEL
NIA স্ক্যানারে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত
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