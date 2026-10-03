বাগডোগরায় গরুপাচার সন্দেহে গণধোলাইয়ে মৃত 2, হাসপাতালে আশঙ্কাজনক 4 জন

বাগডোগরায় গরুপাচার সন্দেহে গণধোলাইয়ে মৃত 2, হাসপাতালে আশঙ্কাজনক 4 জন
Bagdogra Suspected Cattle Smuggling: এলাকায় নিয়মিত গরু চুরি যাচ্ছিল ৷ এলাকাবাসী সতর্ক ছিল ৷ কয়েকটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে একদল সন্দেহভাজন আসতেই গণপিটুনি শুরু হয় ৷
Published : October 3, 2026 at 1:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অক্টোবর: গরু পাচারকারী সন্দেহে গণধোলাইয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক পাচারকারী সন্দেহভাজন যুবকের ৷ পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরা এলালায় ৷
শনিবার ভোররাতে বাগডোগরা থানার অন্তর্গত তারাবাড়ি এলাকায় গরু চুরি ও পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দেয় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ৷ অভিযোগ, গরু চুরি করতে এসেছিল ওই দলটি ৷ এই সন্দেহে স্থানীয়দের হাতেনাতে ধরা পড়ে জনরোষের শিকার হয় সন্দেহভাজন পাচারকারীদের একটি দল ৷
এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" গণপিটুনিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় আরও বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোররাত প্রায় আড়াইটে-তিনটে নাগাদ একটি পিকআপ গাড়ি নিয়ে বাগডোগরার তারাবাড়ি এলাকায় পৌঁছায় ছয় জনের একটি দল ৷
এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত গরু চুরি হওয়ার কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা আগে থেকেই অত্যন্ত সতর্ক ও প্রস্তুত ছিলেন ৷ অভিযোগ, এলাকাটিতে ছ'জনের দল প্রবেশ করে বেশ কয়েকটি গরু চুরি করে নিজেদের পিকআপ ভ্যানে তোলার চেষ্টা করে এবং বিষয়টি টের পেয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ খবর ছড়াতেই গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে দ্রুত তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷
ঠিক সেই সময় তাদের সাহায্য করতে আরেকটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে আরও দু'জন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ৷ তবে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা স্থানীয়রা মোট সাতজনের এই পুরো দলটিকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে ৷ চরম উত্তেজনার মাঝে ক্ষুব্ধ জনতা ওই পিকআপ ভ্যানটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ৷ পাশাপাশি অন্য চারচাকা গাড়িটিতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে উল্টে দেওয়া হয় ৷
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তারাবাড়ির বাসিন্দা বীরেশ রায় জানান যে রাত আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে 3-4টি গাড়ি নিয়ে 5-6 জনের দুষ্কৃতীর দল এলাকায় গরু চুরি করতে এসেছিল ৷ এই এলাকায় নিয়মিত গরু চুরি হওয়ায় স্থানীয় লোকজন টের পেয়েই উঠে পড়ে এবং তাদের ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে ৷ গণপিটুনিতে এক সন্দেহভাজন পাচারকারী মারাত্মকভাবে জখম হয় এবং তার মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের পুলিশ এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তিনি আরও জানান, এই পাচারকারীদের দলটিতে নকশালবাড়ি ও ইসলামপুরের লোকও জড়িত ছিল ৷
গণপিটুনিতে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় চোপড়ার সোনাপুরের বাসিন্দা সায়েদ আখতার নামের ওই সন্দেহভাজন পাচারকারী ৷ পরে গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ হাসাপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় শাদ মহম্মদ নামের হরিয়ানার এক বাসিন্দার ৷
এলাকাটি বাগডোগরা, মাটিগাড়া থানা ও পানিঘাটা ফাঁড়ির সংলগ্ন বা সীমান্তবর্তী হওয়ায় খবর পেয়ে তিন থানার পুলিশই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ গণপিটুনির হাত থেকে গুরুতর আহত 3 অভিযুক্তকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করায় ৷ তাদের অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
এছাড়া আরও একজনকে আটক করেছে পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ ৷ গ্রেফতার ও আটক হওয়া চারজনের নাম আমির সত্তার, শাদ মহম্মদ, আক্রম খান এবং আরিফ খান ৷ তারা সকলেই হরিয়ানার বাসিন্দা ৷ এর মধ্যে শাদ মহম্মদের মৃত্যু হয়েছে ৷ সকাল হতেই মাটিগাড়া ও বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আগুনে ভস্মীভূত পিকআপ ভ্যানটির অবশিষ্ট অংশ এবং উল্টে থাকা ভাঙচুর হওয়া চারচাকা গাড়িটি ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷
জানা গিয়েছে, চরম উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে ঘটনার সময় আরও অন্তত দু'জন সন্দেহভাজন পাচারকারী এলাকা থেকে চম্পট দেয় ৷ তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ সমগ্র পাচার চক্রের শিকড় খুঁজে বের করতে এবং পলাতক দুই সন্দেহভাজন পাচারকারীর সন্ধানে বাগডোগরা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে জোরদার তল্লাশি ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ৷