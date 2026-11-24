40 বছর আগে বর্ডার পার ! কুলতলিতে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক টোটোচালক
Suspected Bangladeshi detained: এনামুল মোল্লা নামে ওই ব্যক্তির কাছে ভারতে বসবাসের বৈধ নথিপত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : November 24, 2026 at 5:23 PM IST
কুলতলি, 24 নভেম্বর: চার দশকেরও বেশি সময় আগে, মাত্র আট বছর বয়েসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন বলে দাবি এক ব্যক্তির । তারপর বসিরহাটে ইটভাটায় কাজ, সেখান থেকে কুলতলিতে এসে বিয়ে করে সংসার পাতা । বর্তমানে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে কুলতলিতেই বসবাস । পেশায় টোটোচালক । কিন্তু তাঁর নাগরিকত্ব নিয়েই এবার উঠল প্রশ্ন । বাংলাদেশি সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে কুলতলি থানার পুলিশ । স্থানীয় গরানকাটি এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম এনামুল মোল্লা । আদি বাড়ি বাংলাদেশের খুলনায় । ক্যানিংয়ের এসডিপিও মোত্তাকিনুর রহমান বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতরাতে কুলতলি থানার পুলিশ গোপালগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় । সেই অভিযানে মোট পাঁচ জনকে থানায় নিয়ে আসা হয় । তাঁদের পরিচয় ও বসবাস সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর এনামুল মোল্লাকে আটক করা হয় ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর আগে বসিরহাট থেকে কুলতলিতে এসে বসবাস শুরু করেন এনামুল । কুলতলিতে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সংসারও পাতেন তিনি । বর্তমানে তাঁর তিন সন্তান রয়েছে । টোটো চালিয়ে সংসার চালাতেন ।
স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে সোমবার রাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় কুলতলি থানার পুলিশ । এরপর এনামুলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা । তাঁর পরিচয় এবং ভারতে বসবাসের বিষয়টি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হয় । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে আটক করা হয় । তাঁর কাছে ভারতে বসবাসের বৈধ নথিপত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, আটক হওয়ার পর এনামুলের দাবি, 40 বছরেরও বেশি আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন । তখন তাঁর বয়স আট বছর ৷ এ দেশে আসার পর প্রথমে বসিরহাটের একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন । সেখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর কুলতলিতে চলে আসেন । এরপর বিয়ে করে সেখানেই বসবাস শুরু করেন । ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর সংসার ।
এনামুলের আরও দাবি, ভারতে আসার পর তাঁর নাম ভোটার তালিকাতেও উঠেছে । তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভোট দেননি বলেও জানিয়েছেন । দীর্ঘদিন ধরে এ দেশে বসবাস করলেও তাঁর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে ।
তবে শুধুমাত্র দীর্ঘদিন বসবাস কিংবা ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত হয় না । সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরকারি নথি ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করা জরুরি । সেই কারণেই এনামুলের পরিচয় এবং ভারতে প্রবেশ ও বসবাস সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ । কীভাবে তিনি ভারতে এসেছিলেন ? তাঁর কাছে কী কী পরিচয়পত্র রয়েছে ? আদৌ তাঁর কাছে বৈধ নাগরিকত্ব বা বসবাসের নথি রয়েছে কি না, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । আপাতত এনামুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা চলছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ । তদন্তের পরে এই ঘটনায় আরও তথ্য সামনে আসতে পারে ।