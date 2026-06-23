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23 দিনের মধ্যে ঘটবে বিরাট কিছু ! রকেটের গতিতে উন্নতি এই রাশিদের

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী সূর্যের গোচর অর্থাৎ পরিবর্তন কিছু রাশিদের জীবনে প্রভাব ফেলতে চলেছে ৷ 16 জুলাইয়ের মধ্যে 4 রাশির জাতক-জাতিকারা পৌঁছবে সাফল্যের শিখরে ৷

SUN TRANSIT 2026
প্রতীকী ছবি (RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 12:13 PM IST

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লখনউ, 23 জুন: শাস্ত্রে সূর্যকে গ্রহদের 'পিতা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'পিতা'র অবস্থানকেও উচ্চ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তখন নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। সম্প্রতি, বৃষ রাশি ত্যাগ করে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করেছে সূর্য, একেই সূর্যের গোচর বলা হয় ৷

বৈদিক জ্যোতিষে সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সম্মান ও কর্মক্ষেত্রের কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে আগামী 23 দিন চার রাশির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন জ্যোতিষীরা। পঞ্জিকা অনুসারে, সূর্য প্রতি মাসে তার রাশি পরিবর্তন করে ৷

গ্রহরাজ হিসেবে বিবেচিত সূর্য, গত 15 জুন বেলা 12.58 মিনিটে তার রাশি পরিবর্তন করেছে ৷ সেদিন গ্রহদের পিতা সূর্য বৃষ রাশি ত্যাগ করে বুধের প্রবেশ করেছে ৷ জ্যোতিষশাস্ত্রে এই মহাজাগতিক ঘটনাটি 'মিথুন সংক্রান্তি' নামে পরিচিত। আপাতত 16 জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো একমাস সূর্য মিথুন রাশিতেই অবস্থান করবে। বুধ ও সূর্যের এই সংযোগ 'বুধাদিত্য যোগ'ও সৃষ্টি করবে, যা পেশাগত জীবনের জন্য অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়।

SUN TRANSIT 2026
প্রতীকী ছবি (RKC)

লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "এতদিন পর্যন্ত সূর্য বৃষ রাশিতে অবস্থান করছিল। এই পরিবর্তন আগামী এক মাস ধরে সমস্ত রাশির উপর প্রভাব ফেলবে। এছাড়াও, এই গোচর চারটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি বয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে নতুন চাকরি, পদোন্নতি, আর্থিক লাভ এবং প্রশাসনিক পদের ক্ষেত্রে ৷ আগামী 16 জুলাই পর্যন্ত চার রাশির ব্যক্তিত্বেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভালো থাকবে। এছাড়াও, কোনওকিছুর নেতৃত্বে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।"

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মেষ: এই সময় আপনার সাহস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মদক্ষতা প্রশংসিত হবে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নতুন চাকরির সন্ধান করছেন, তাঁরা বহুজাতিক সংস্থা থেকে ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থার কারণে পুরোনো ঋণ পরিশোধ করা সহজ হবে।

SUN TRANSIT 2026
মেষ রাশি (ইটিভি ভারত)

মিথুন: সূর্য আপনার রাশির প্রথম ঘরে অবস্থান করছে। এর ফলে আপনার নেতৃত্বদানের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা কর্পোরেট দুনিয়ায় কর্মরত, তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির জোরালো সম্ভাবনা তৈরি করবে।

SUN TRANSIT 2026
মিথুন রাশি (ইটিভি ভারত)

সিংহ: স্বয়ং সূর্যই সিংহ রাশির অধিপতি। মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে এটি আপনার আয়ের ঘরকে সক্রিয় করবে। এই প্রভাব আপনার রাজস্বের উৎস বৃদ্ধি করবে। আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন বা নিজের স্টার্টআপ চালান, তবে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং নতুন বিনিয়োগের জন্য এটি একটি চমৎকার সময়। সরকারি দফতের কর্মরতরা উচ্চ প্রশাসনিক পদ পেতে পারেন।

SUN TRANSIT 2026
সিংহ রাশি (ইটিভি ভারত)

কন্যা: এই গোচর আপনার কর্মের দশম ঘরে ঘটবে। পেশাগত জীবনে একটি বড় দায়িত্ব বা নতুন প্রকল্প পেতে পারেন। সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন তরুণ-তরুণীরা এই সময়ে ইতিবাচক ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে চাকুরিরতদের।

SUN TRANSIT 2026
কন্যা রাশি (ইটিভি ভারত)

জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের পরামর্শ অনুযায়ী, "সূর্যের গোচরকালের সদ্ব্যবহার করতে সকালে তামার পাত্র ব্যবহার করে নিয়মিত সূর্যদেবতার আরাধনা করুন। এছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের এবং বাড়িতে বাবা সমতূল্য স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করুন।"

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া গণনা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অন্য়ত্র পরামর্শ নিন) ৷

TAGGED:

সূর্যের গোচর
SURYA GOCHAR 2026
ZODIAC SIGNS
রাশির ভাগ্য পরিবর্তন
SUN TRANSIT 2026

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