একই দিনে জন্মে বেঁচে থাকাটাই ছিল অনিশ্চিত ! 'বিস্ময়' 3 বোনের ফের জাতীয় স্তরে সোনাজয়

একই দিনে জন্মে বেঁচে থাকাটাই ছিল অনিশ্চিত ! 'বিস্ময়' 3 বোনের ফের জাতীয় স্তরে সোনাজয়
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সোনা থেকে রুপোর পদক জিতে বারবার সেরার সেরা হয়েছেন ট্রিপলেট তিনকন্যা ৷ তারপরেও অর্থের অভাবে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাবা-মা ৷
Published : December 4, 2025 at 5:44 PM IST
আসানসোল, 4 ডিসেম্বর: জন্মের পর থেকেই বাবা-মায়ের লড়াই ট্রিপলেট তিন কন্যার জন্য । প্রথমে বাঁচিয়ে রাখা । পরে সুস্থ করে মানুষ করা । কারণ তারা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জন্মেছিল ৷ তিনজনের একসঙ্গে জন্ম হওয়ায় ওজন ও শারীরিক গঠনে নানান সমস্যা দেখা হয়েছিল । আর তাই চিকিৎসকদের পরামর্শে তাইকোন্ডো শিখতে শুরু করা । উদ্দেশ্য ছিল শারীরিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠুক তিন কন্যে । উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে আজ তিনজনই সেরার সেরা । বছরের পর বছর জাতীয় তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় সোনা ছিনিয়ে আনছে তারা । এবারও তার অন্যথা হয়নি ।
তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় পদক জয়
সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে অনুষ্ঠিত হল ভারতের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত তাইকোন্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত অষ্টম জাতীয় ক্যাডেট তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ । এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল কুলটির বিস্ময়কর তিন কন্যা সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় এবং সুপ্রীতা চট্টোপাধ্যায় । কিউরোগী ও পুমসে তাইকোন্ডোতে ব্যক্তিগত ও তিনজন মিলে মোট চারটি স্বর্ণপদক, একটি রৌপ্যপদক এবং একটি ব্রোঞ্জপদক জিতে এনে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে তারা । এই নিয়ে চারবার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পদক জয় করল এই তিন বোন ।
বাবার স্বল্প রোজগার
কুলটির সাঁকতোড়িয়া এলাকার বাসিন্দা তিন বোন সুচেতা, সুপ্রীতা ও রঞ্জিতা । বর্তমানে তারা একটি সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে । পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান ও তাইকোন্ডো সবেতেই পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারা । কিন্তু আগামীর ভবিষ্যত কী, তা ভেবেই আকুল এই তিন কন্যার বাবা ও মা ।
ওদের বাবা বামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পেশায় গৃহশিক্ষক । এলাকায় রূপম স্যার বলে সবাই চেনে ৷ মা সুনেত্রা চট্টোপাধ্যায় বামাপ্রসাদের কোচিং সেন্টারে সহযোগিতা করেন । গ্রামাঞ্চলের গৃহশিক্ষকের কতই বা আয় ! তিন মেয়ের পড়াশোনা, তাইকোন্ডোর বিভিন্ন পোশাক সরঞ্জাম, প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়া, তাদের ডায়েট, সব মিলিয়ে খরচ টানতে হাঁপিয়ে ওঠেন বামাপ্রসাদ ।
তিনকন্যার জন্য সাহায্য প্রার্থনা
সামনে উচ্চশিক্ষার হাতছানি বা পাশাপাশি তাইকোন্ডোতে আন্তজার্তিক খেলার স্বপ্ন । কী হবে জানেন না তাঁরা । বামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "ইতিমধ্যেই মেয়েদের খেলার জন্য তার দাদু সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে । কোনওভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছি । আগামিদিনে আন্তর্জাতিক খেলার সুযোগ পেলে কিভাবেই বা যাব কিছুই জানি না । কোনও সরকারি সাহায্য পাই না । দু-একজন বন্ধু অল্পস্বল্প পাশে এসে দাঁড়ান । তাতেই চলছে । সহৃদয় কোনও সংগঠন আমাদের মেয়েদের পাশে দাঁড়ালে তারা আগামিদিনে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পেতে পারে ।"
তিন বোনের মধ্যে সুচেতা চট্টোপাধ্যায় বলে, "প্রতিদিন প্রায়ই 6 ঘণ্টা ধরে আমরা প্র্যাকটিস করি । এছাড়া রয়েছে পড়াশোনার চাপ । সামনে ক্লাস নাইন । তাই খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে হচ্ছে ।"
তিনকন্যার কঠিন সাধনা
এই অল্পবয়সেই তাদের জাঙ্ক ফুড, ফাস্টফুড কিংবা আরও বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের মোহ ছাড়তে হয়েছে শুধুমাত্র খেলার জন্য । কঠিন ডায়েটের মধ্যে দিয়ে ভোর থেকেই শুরু হয় শারীরিক কসরত ও সাধনা । এমনও বহুদিন হয়েছে যে, খেলার জন্য তারা স্কুলও যেতে পারেনি । যদিও স্কুলের বিরাট একটা সহযোগিতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই তিন কন্যার মা সুনেত্রা চট্টোপাধ্যায় ।
তিনি বলেন, "যখন ওরা জন্ম নিয়েছিল তখন ওদের কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব সেটাই আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না । এতটাই কম ওজনের হয়েছিল ওরা । বহুদিন লড়াই করে ওদের অল্প অল্প করে সুস্থ করেছি । এখন ওরা নিজেরাই লড়াই করছে । চাইছি, মেয়েরা আগামিদিনে আরও বড় জায়গায় পৌঁছাক । তবে সব কিছুর পিছনে স্কুলের সহযোগিতা বিরাটভাবে আছে । ওদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত দিদিমণি ওদের দারুণভাবে সহযোগিতা করে । স্কুল যেতে না-পারলেও বিভিন্ন নোটস এবং পড়ার সামগ্রী দিয়ে ওদের এগিয়ে রাখে ।"