পাক গুপ্তচর গ্রেফতার হতেই বনগাঁ-পেট্রাপোল সীমান্তে বাড়ল নজরদারি
স্বাধীনতা দিবসের আগে হাবড়া থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানি গুপ্তচর ৷ তার পরই সীমান্তের স্টেশনগুলিতে নজরদারি বৃদ্ধি করল রেল ৷
Published : August 12, 2026 at 8:08 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 12 অগস্ট: পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্টকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স মঙ্গলবার রাতে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থেকে গ্রেফতার করেছে । ঠিক তার পরপরই বুধবার সকাল থেকে বনগাঁ রেলস্টেশন ও পেট্রাপোল সীমান্তে পুলিশ ও প্রশাসন নজরদারি বৃদ্ধি করল ৷ দেশের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ।
প্রত্যেক বছর ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বনগাঁ রেল স্টেশন ও পেট্রাপোল স্থলবন্দর চত্বরে স্বাধীনতা দিবসের আগে পুলিশ-প্রশাসনের বিশেষ অভিযান শুরু হয় । মঙ্গলবার রাতে হাবড়া থেকে পাক জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় চলতি বছর সেই তৎপরতা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ।
বুধবার সকাল থেকে বনগাঁ জংশন ও পেট্রাপোল রেল স্টেশন জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । রেল পুলিশ ও আরপিএফ যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিদর্শনের কাজ শুরু করেছে । স্টেশন চত্বরে মেটাল ডিটেক্টর ও বম্ব স্কোয়াড দিয়ে নিবিড় তল্লাশি চালানো হয় । স্টেশনে আসা যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই করা হচ্ছে ।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন । যাত্রীদের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা যাতে দেশের অভ্যন্তরে কোনোরকম নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটাতে পারে, সেদিকে পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারি রয়েছে । স্বাধীনতা দিবসের আগে বনগাঁ ও পেট্রাপোল রেলস্টেশন নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে । রেল পুলিশের পদস্থ কর্তারাও তল্লাশি অভিযানের সময় থাকছেন ।
ট্রেন ধরার অপেক্ষায় বনগাঁ রেল স্টেশনে বসেছিলেন বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা কৃষ্ণ মণ্ডল । রেল পুলিশ ও আরপিএফ তাঁর সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে । কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ‘‘বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে আমাদের বাড়ি । চাঁদপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে আমি ভারতে এসেছি । এখানে রেল পুলিশের আধিকারিকরা আমার সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেছেন । দেশের নিরাপত্তা স্বার্থে সম্ভবত তারা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ।’’
গোপালগঞ্জের আরেক বাসিন্দা শান্ত বালা বলেন, ‘‘আমিও টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছি । আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাব । রেল পুলিশ আমার পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেছে । ভারতের স্বাধীনতা দিবসের আগে সম্ভবত নিরাপত্তায় নজরদারি বাড়াতেই রেল পুলিশ বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে ।’’
রেল পুলিশের পদস্থ এক আধিকারিক বলেন, ‘‘বনগাঁ ও পেট্রাপোল ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সারাবছর নজরদারি চলে । তবে দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে । বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে । নাশকতামূলক ঘটনা রুখতে বম্ব স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে ।’’