শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে থিম সুরুচির, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে থিম সুরুচির, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক
Suruchi Sangha Durga Puja 2026: সমালোচনা কংগ্রেস-সিপিএমের ৷ বিজেপি বলছে, চাপা দেওয়া ইতিহাস প্রকাশ করা হচ্ছে ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 12:25 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কর্মকাণ্ডকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে বলে বাম ও তৃণমূল আমলে বারবার অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই দুর্গাপুজোর থিমে জায়গা করে নিলেন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ ৷ তাও কলকাতার এমন একটি পুজোয়, যা গত বছর পর্যন্ত তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা অরূপ বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৷
এবার অবশ্য সুরুচি সঙ্ঘের সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার ৷ তাঁর দাবি, ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসকেই প্রকাশ্যে জনসাধারণের দরবারে হাজির করা হচ্ছে ৷ তবে এই থিম নিয়ে সমালোচনা করেছে সিপিএম-কংগ্রেস ৷ সিপিএমের অভিযোগ, পুজোর গেরুয়াকরণ চলছে ৷ কংগ্রেসের দাবি, বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করছে বিজেপি ৷
দক্ষিণ কলকাতার নামী পুজোগুলোর অন্যতম এই সুরুচি সঙ্ঘের পুজো ৷ এবার এই পুজোর 73তম বর্ষ ৷ সাত দশক পার করে ফেললেও গতে দেড়-দু’দশকে এই পুজোর জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়েছে ৷ তার অন্যতম কারণ ছিলেন এই পুজোর তৎকালীন কর্তা তথা মমতা সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তবে বিজেপির সরকার আসার পর পরিবর্তন হয়েছে ৷ এবার পুজোর দায়িত্বে উত্তর দমদমের বিধায়ক বিজেপির সৌরভ সিকদার ৷ তাই এবারের পুজোর থিমের বিষয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর জীবন কাহিনি তুলে ধরেই সেজে উঠেছে মণ্ডপ ৷ বিষয় ভাবনার নাম ‘উৎস’। শিল্পী অনির্বাণ দাস ।
শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী । ছিলেন হিন্দুত্ববাদী নেতা । ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ৷ অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতিও ছিলেন । ছিলেন ভারতের গণপরিষদের সদস্য । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 1946 সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু এলাকাগুলো আলাদা রাখার দাবি জানান । তিনিই শুরু করেছিলেন, ‘বাঙালি হিন্দু স্বদেশ আন্দোলন’ । এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লিগের সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে 1947 সালে বাংলা বিভাজনের মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নের আওতাধীন একটি পৃথক হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা । তাই বিজেপি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলে অভিহিত করে থাকে ।
এর সবটাই এবার থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘে ৷ শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, ‘‘ মণ্ডপুর মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি আমরা । তাঁর একটি সম্পূর্ণ ফাইবার মূর্তি থাকছে মণ্ডপে ।’’
খড় বেঁধে নকশা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের নানা অংশে । থাকছে লোহার সরু রড ঝালাই করে নানা কারুকার্য । শুধু তাই নয়, লেজার কাটিং করে ইলিউশনের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের একাংশে । এবারের থিম নিয়ে সুরুচি সঙ্ঘের সম্পাদক তথা বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার বলেন, ‘‘ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাস মানুষ জানতে পারবে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গই ভারতবর্ষে থাকত না, পূর্ব পাকিস্তানের চলে যেত । বাঙালিকে তার সবথেকে বড় হিরোকে চিনতে দেয়নি কংগ্রেস, বামেরা এব তৃণমূল। আমার তাঁকে চেনানোর কাজটাই করছি । ’’
সৌরভ আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে হল ? আজকের পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা দুর্গা পুজো করছি ৷ যদি বাংলাদেশের অঙ্গ হতো, আদৌও করতে পারতাম কি ! আপনারা জানেন ওখানে একটা পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এই ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরছি । আমাদের গোটা মণ্ডপ তাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে দর্শকদের কাছে । অনেক চমক থাকবে । তবে এই মুহূর্তে মূর্তি কেমন হবে সেটা আমরা প্রকাশ্যে আনতে চাইছি না । সাসপেন্স থাকুক ।’’
কিন্তু এই বিষয় ভাবনা নিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা । সিপিএম নেতা সুদীপ সেনগুপ্তর অভিযোগ, ‘‘বিজেপি বাংলার ঐতিহের দুর্গাপুজোর গেরুয়াকরণ করছে । বিজেপি, আরএসএস-এর রাজনীত হল অন্য ভাষা, অন্য ধর্ম, অন্য মত কিছু থাকবে না । সব এক ধর্ম, এক ভাষা, এক মত হবে । এটা বাংলার জন্য ভালো নয় । এইবার লক্ষ্য করবেন পুজোর সেই আমেজ কোথাও খামতি আছে ।’’ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, ‘‘বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চাইছে । তৃণমূল জমানায় যা মমতা শুরু করেছিল, এরা সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । রং বদল, থিম বদল, পুজো বদল সব হবে শাসকের সঙ্গে সঙ্গে । এটা কোনও নিয়ম হতে পারে না ।’’
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