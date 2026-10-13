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শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে থিম সুরুচির, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

Suruchi Sangha Durga Puja 2026: সমালোচনা কংগ্রেস-সিপিএমের ৷ বিজেপি বলছে, চাপা দেওয়া ইতিহাস প্রকাশ করা হচ্ছে ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

Suruchi Sangha Durga Puja 2026
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে থিম সুরুচির, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 12:25 AM IST

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কলকাতা, 12 অক্টোবর: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কর্মকাণ্ডকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে বলে বাম ও তৃণমূল আমলে বারবার অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই দুর্গাপুজোর থিমে জায়গা করে নিলেন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ ৷ তাও কলকাতার এমন একটি পুজোয়, যা গত বছর পর্যন্ত তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা অরূপ বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৷

এবার অবশ্য সুরুচি সঙ্ঘের সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার ৷ তাঁর দাবি, ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসকেই প্রকাশ্যে জনসাধারণের দরবারে হাজির করা হচ্ছে ৷ তবে এই থিম নিয়ে সমালোচনা করেছে সিপিএম-কংগ্রেস ৷ সিপিএমের অভিযোগ, পুজোর গেরুয়াকরণ চলছে ৷ কংগ্রেসের দাবি, বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করছে বিজেপি ৷

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে থিম সুরুচির, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণ কলকাতার নামী পুজোগুলোর অন্যতম এই সুরুচি সঙ্ঘের পুজো ৷ এবার এই পুজোর 73তম বর্ষ ৷ সাত দশক পার করে ফেললেও গতে দেড়-দু’দশকে এই পুজোর জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়েছে ৷ তার অন্যতম কারণ ছিলেন এই পুজোর তৎকালীন কর্তা তথা মমতা সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তবে বিজেপির সরকার আসার পর পরিবর্তন হয়েছে ৷ এবার পুজোর দায়িত্বে উত্তর দমদমের বিধায়ক বিজেপির সৌরভ সিকদার ৷ তাই এবারের পুজোর থিমের বিষয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর জীবন কাহিনি তুলে ধরেই সেজে উঠেছে মণ্ডপ ৷ বিষয় ভাবনার নাম ‘উৎস’। শিল্পী অনির্বাণ দাস ।

Suruchi Sangha Durga Puja 2026
সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর থিম ‘উৎস’ (ইটিভি ভারত)

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী । ছিলেন হিন্দুত্ববাদী নেতা । ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ৷ অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতিও ছিলেন । ছিলেন ভারতের গণপরিষদের সদস্য । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 1946 সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু এলাকাগুলো আলাদা রাখার দাবি জানান । তিনিই শুরু করেছিলেন, ‘বাঙালি হিন্দু স্বদেশ আন্দোলন’ । এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লিগের সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে 1947 সালে বাংলা বিভাজনের মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নের আওতাধীন একটি পৃথক হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা । তাই বিজেপি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলে অভিহিত করে থাকে ।

এর সবটাই এবার থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘে ৷ শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, ‘‘ মণ্ডপুর মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি আমরা । তাঁর একটি সম্পূর্ণ ফাইবার মূর্তি থাকছে মণ্ডপে ।’’

Suruchi Sangha Durga Puja 2026
সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর থিম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

খড় বেঁধে নকশা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের নানা অংশে । থাকছে লোহার সরু রড ঝালাই করে নানা কারুকার্য । শুধু তাই নয়, লেজার কাটিং করে ইলিউশনের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের একাংশে । এবারের থিম নিয়ে সুরুচি সঙ্ঘের সম্পাদক তথা বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার বলেন, ‘‘ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাস মানুষ জানতে পারবে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গই ভারতবর্ষে থাকত না, পূর্ব পাকিস্তানের চলে যেত । বাঙালিকে তার সবথেকে বড় হিরোকে চিনতে দেয়নি কংগ্রেস, বামেরা এব তৃণমূল। আমার তাঁকে চেনানোর কাজটাই করছি । ’’

Suruchi Sangha Durga Puja 2026
সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর থিম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

সৌরভ আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে হল ? আজকের পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা দুর্গা পুজো করছি ৷ যদি বাংলাদেশের অঙ্গ হতো, আদৌও করতে পারতাম কি ! আপনারা জানেন ওখানে একটা পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এই ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরছি । আমাদের গোটা মণ্ডপ তাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে দর্শকদের কাছে । অনেক চমক থাকবে । তবে এই মুহূর্তে মূর্তি কেমন হবে সেটা আমরা প্রকাশ্যে আনতে চাইছি না । সাসপেন্স থাকুক ।’’

Suruchi Sangha Durga Puja 2026
সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর থিম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এই বিষয় ভাবনা নিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা । সিপিএম নেতা সুদীপ সেনগুপ্তর অভিযোগ, ‘‘বিজেপি বাংলার ঐতিহের দুর্গাপুজোর গেরুয়াকরণ করছে । বিজেপি, আরএসএস-এর রাজনীত হল অন্য ভাষা, অন্য ধর্ম, অন্য মত কিছু থাকবে না । সব এক ধর্ম, এক ভাষা, এক মত হবে । এটা বাংলার জন্য ভালো নয় । এইবার লক্ষ্য করবেন পুজোর সেই আমেজ কোথাও খামতি আছে ।’’ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, ‘‘বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চাইছে । তৃণমূল জমানায় যা মমতা শুরু করেছিল, এরা সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । রং বদল, থিম বদল, পুজো বদল সব হবে শাসকের সঙ্গে সঙ্গে । এটা কোনও নিয়ম হতে পারে না ।’’

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TAGGED:

DURGA PUJA 2026
SYAMA PRASAD MOOKERJEE
সুরুচি সঙ্ঘ
পুজোর থিম
SURUCHI SANGHA DURGA PUJA 2026

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