আত্মসমর্পণের নির্দেশ, পাথর মাফিয়া টুলুর বাড়িতে নোটিশ ঝোলাল আদালত

আত্মসমর্পণের নির্দেশ, পাথর মাফিয়া টুলুর বাড়িতে নোটিশ ঝোলাল আদালত
ইন্টারপোলের মাধ্যমে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার নোটিশ' জারি হয়েছে । এবার তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি 'ডালিয়া ভবনে' নোটিশ ঝুলিয়ে দিল সিউড়ি জেলা আদালত ৷
Published : August 13, 2026 at 7:32 PM IST
মহম্মদবাজার (বীরভূম), 13 অগস্ট: এবার পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের বাড়িতে নোটিশ ঝুলিয়ে দিল সিউড়ি জেলা আদালত । 14 সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে 10টার মধ্যে তাঁকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যদিও, আগেই মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে আদালত । পাশাপাশি টুলুর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে জারি হয়েছে 'রেড কর্নার' নোটিশ । অর্থাৎ, বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসির কায়দায় ভারত ছেড়ে সপরিবারে পালিয়েছেন মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ।
রাজ্যে পালাবদল হতেই বীরভূমে বেআইনি পাথর কারবারের পর্দা ফাঁস হয়ে গিয়েছে । পাথর মাফিয়া মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের কালো সাম্রাজ্য কার্যত ধ্বংস হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে মোট 14টি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ । 316(2), 316(5), 317(4), 317(5), 318(3), 111(5), 111(6), 111(7), 308 ও 61(2) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । পরবর্তী আরও 238, 338, 340(2) এবং 318(4) ধারা সংযোজন করা হয়েছে । অর্থাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, চোরাই কারবার, প্রতারণা, বেআইনি সম্পত্তি, জুলুম, সরকারি অর্থ নয়ছয়, সংগঠিত অপরাধ, জাল দলিল, জাল উইল, তোলাবাজি, ষড়যন্ত্র, দুষ্কৃতীদের আশ্রয় প্রভৃতি একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে ।
এখনও পর্যন্ত টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডল, ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিক-সহ তিনজন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পাশাপাশি সাড়ে 28 কোটি টাকা, 15 কেজির বিদেশি সোনার বাট, 400 বিঘে জমি, 220টি ডাম্পার, 3টি বাড়ি ও চারচাকা বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । কিন্তু, প্রথম থেকেই সপরিবারে ফেরার টুলু ৷ জানা গিয়েছে, দুবাইয়ে পালিয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ তাই আগেই টুলুর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছেন সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক ৷
তারপর ইন্টারপোলের মাধ্যমে টুলুর বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার নোটিশ' জারি হয়েছে । এবার টুলুর বিলাসবহুল বাড়ি 'ডালিয়া ভবনে' নোটিশ ঝুলিয়ে দিল সিউড়ি জেলা আদালত ৷ নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রেফতারি এড়াতে আত্মগোপন করেছেন টুলু মণ্ডল ৷ 14 সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে 10টার মধ্যে তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে ও বয়ান দিতে হবে ৷
এদিকে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ অন্তরালে থেকেই তিনি হাইকোর্টের কাছে গ্রেফতারি এড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন । আদালতে মামলা দায়ের করেছেন টুলু মণ্ডলের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ।