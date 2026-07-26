ঝালদার পুরপ্রধানের পদত্যাগ, সরকারি সাহায্য না পেয়ে সিদ্ধান্ত ?

ঝালদার পুরপ্রধানের পদত্যাগ, সরকারি সাহায্য না পেয়ে সিদ্ধান্ত ?
পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের পুরসভাগুলিতে যেন পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ এবার সেই তালিকায় জুড়ল পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার নাম ৷
Published : July 26, 2026 at 10:21 AM IST
ঝালদা, 26 জুলাই: রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন । পুরসভার প্রতিদিনের কাজ করতে পারছিলেন না ৷ অবশেষে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ঝালদা পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল । সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যায় তিনি ই-মেল মারফত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক পুর প্রতিনিধি বলেন, "বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসা কোনও পুরসভা বা জেলা পরিষদ তাঁরা ভাঙবেন না ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তা-সহ নানা চাপে বিরোধী দলের পদাধিকারী যাঁরা আছেন তাঁরা কাজ করতে না পেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন ।"
কংগ্রেস নেতা তপন কান্দু খুন থেকে শুরু করে একাধিক কারণে পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভা খবরের শিরোনামে এসেছে বারবার । রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে চলছিল পুরসভায়। এবার অসুস্থতাজনিত কারণে পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল পদত্যাগ করায় ফের একবার শিরোনামে ঝালদা পুরসভা । এর ফলে নতুন করে অচলাবস্থা শুরু হল তা বুঝতে সমস্যা হয় না ।
11 আসনের এই পুরসভায় 10 জন তৃণমূল কংগ্রেস এবং একজন কংগ্রেস সদস্য । এই বিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুদীপ কর্মকার বলেন, "পুরপ্রধান প্রায় দিন দশেক ধরে অসুস্থ রয়েছেন একথা সত্য । তবে তিনি পদত্যাগের বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি ।" একমাত্র কংগ্রেস সদস্য বিপ্লব কয়ালের বক্তব্য, "পুরসভার আর্থিক অবস্থা এমনিতেই ভালো নয় ৷ তারপর রাজ্য থেকে যে সমস্ত অনুদান আসার কথা তাও মিলছিল না । যার ফলে পুরসভার কাজ কর্ম ব্যাহত হচ্ছিল ।"
ঝালদার মহকুমাশাসক মানস কুমার পান্ডার কথায়, "আমরা পদত্যাগের একটি মেল পেয়েছি । তবে সেটি যাচাই করার পরই কিছু বলা সম্ভব হবে ।" বিষয়টি সম্পর্কে জানতে সুরেশ আগরওয়ালকে ফোন করা হয় ৷ কিন্তু ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূলের হাতে থাকা একাধিক পুরসভায় এবং পুরনিগমে এই একই ঘটনা ঘটছে ৷ কলকাতা, বিধাননগর এবং শিলিগুড়ির মতো বড় পুরনিমের মেয়ররা পদ ছেড়ে দিয়েছেন ৷ সর্বত্র প্রশাসক বসিয়েছে সরকার ৷ ছোট ছোট পুরসভাগুলির পরিস্থিতিও প্রায় এক ৷ সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল ঝালদা পুরনিগম ৷