চাপে পড়েই পদত্যাগ, সোমবার ফের কলেজে যাবেন সুরেন্দ্রনাথের উপাধ্যক্ষ তরন্নুম
Surendranath Law College Vice Principal to Join College: ফের সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজে যাবেন উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুম ৷ তিনি চাপে পড়ে পদত্যাগ করেছিলেন বলে দাবি ৷
Published : September 13, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: চাপে পড়েই উপাচার্য, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা দফতর এবং পরিচালন সমিতির সভাপতিকে পদত্যাগের ই-মেল পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ তা না-হলে কলেজ থেকে তাঁর লাশ বের হত ৷ এই দাবি করলেন সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুম ৷
উপাধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি পদত্যাগ করেননি ৷ আগামিকাল, সোমবার ফের কলেজে যাবেন তিনি ৷ তরন্নুমের দাবি, শুক্রবার কলেজ থেকে বেরনোর পর মাত্র 15 মিনিটের মধ্যে তিনি কর্তৃপক্ষকে পাল্টা ই-মেল করেন ৷ সেখানে জানিয়ে দেন, চাপ দিয়ে তাঁকে পদত্যাগের ই-মেল পাঠাতে বাধ্য করা হয়েছিল ৷ ফলে তাঁর দাবি, পদত্যাগের কোনও প্রশ্নই নেই ৷
বুধবার থেকেই সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে পড়ুয়াদের আন্দোলন চলছে ৷ 40 শতাংশ উপস্থিতি না-থাকায় একাংশ পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ এরপরই বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা ৷ বৃহস্পতিবার সারারাত উপাধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখা হয় ৷
পড়ুয়াদের দাবি, উপস্থিতির হার কম হলেও তাঁদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে ৷ শুক্রবার দুপুরে পদত্যাগের ই-মেল পাঠানোর পর কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন তরন্নুম ৷ উপাধ্যক্ষের দাবি, ওই পদত্যাগ স্বেচ্ছায় নয়, চাপের মুখে করতে হয়েছিল ৷ তাঁর কথায়, কলেজ থেকে বেরনোর পরই তিনি পাল্টা ই-মেল করে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানান ৷ এমনকী চাপের পরিস্থিতিতে পদত্যাগ না-করলে তাঁর ‘লাশ বের হত’ বলেও দাবি করেন তিনি ৷
পাশাপাশি, সোমবার থেকে ফের কলেজে গিয়ে পড়ুয়াদের জন্য কাজ করার কথা জানিয়েছেন তরন্নুম ৷ যাঁদের উপস্থিতির হার কম, তাঁদের বিশেষ ক্লাস করানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান তিনি ৷ পড়ুয়ারা যাতে পরীক্ষায় বসতে পারেন, সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও আবেদন জানাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন উপাধ্যক্ষ ৷
তরন্নুম আরও জানান, 2009 সাল থেকে তিনি কলেজের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ 2011 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিশন গঠন করে তদন্তের দাবিও তিনি বিজেপি সরকারের কাছে জানাবেন। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করেন তিনি ৷ অর্থাৎ, শুক্রবার পদত্যাগের ই-মেল পাঠানোর পরে ফের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তরন্নুম জানালেন, তিনি পদত্যাগ করেননি ৷ সোমবার ফের কলেজে গিয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতির সমস্যা মেটানো এবং তাঁদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হবেন তিনি ৷