24 ঘণ্টা ধরে ঘেরাও, পদত্যাগ সুরেন্দ্রনাথ ল'কলেজের উপাধ্যক্ষের
Law College Vice-Principal Resigns: অধিকাংশের উপস্থিতির হার 40 শতাংশের কম ! ক্লাসের সময় বদল হওয়ায় অনুপস্থিতির হার কম বলে অভিযোগ ৷
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: নির্দিষ্ট উপস্থিতির হার না-থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবি ! বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে প্রায় 24 ঘণ্টা সুরেন্দ্রনাথ ল'কলেজের উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তারান্নুমকে ঘেরাও করে রাখলেন উপস্থিতির হার কম থাকা আইন বিভাগের একাংশ পড়ুয়া ৷ সারারাত ঘেরাও থাকার পর শুক্রবার দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ পদত্যাগপত্রে সই করলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ ৷ তবে তাঁর পদত্যাগের পরেও বিক্ষোভ ওঠেনি ৷ তাঁদের দাবি, পদত্যাগপত্র ই-মেল না-করা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার হবে না ৷
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ৷ উপস্থিতির হার 40 শতাংশের নীচে থাকা পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না-বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় ৷ অভিযোগ এরপর সুরেন্দ্রনাথ ল'কলেজে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একাংশ পড়ুয়া ৷ তাঁদের দাবি, ক্লাসে উপস্থিতির হার কম থাকলেও পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে ৷ আর সেই দাবিতে শুরু হয় বিক্ষোভ ৷
নিয়ম কী বলছে ?
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষায় বসার জন্য নির্দিষ্ট উপস্থিতির হার প্রয়োজন ৷ সেই নিয়ম মেনে উপস্থিতির হার খুবই কম থাকা পড়ুয়াদের এবার পরীক্ষায় বসতে না-দেওয়ার কথা জানায় কর্তৃপক্ষ ৷ বদলে পরের বছর পরীক্ষায় বসার কথা জানানো হয়েছিল ৷
এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন একাংশ পড়ুয়া ৷ বৈঠকের পর কলেজের গেটের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা ৷ পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, কলেজের পরিকাঠামো যথাযথ নয় ৷ পাশাপাশি, শিক্ষকরাও নিয়মিত ক্লাস নেন না ৷ এই বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছেও তাঁরা জানিয়েছিলেন বলে দাবি ৷
কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ
বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের দাবি, উপাচার্যের কাছে কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পর ক্লাসের সময় বদলে সকাল সাড়ে আটটার পরিবর্তে সকাল 6টা করা হয় ৷ এর জেরে বহু পড়ুয়া নিয়মিত ক্লাসে যোগ দিতে পারেননি বলে তাঁদের দাবি ৷ পড়ুয়াদের বক্তব্য, সকাল 6টায় ক্লাস শুরু হওয়ায় কলকাতায় মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার আগেই তাঁদের কলেজে পৌঁছতে হত ৷ ফলে অনেকের পক্ষেই নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি ৷ আর তার প্রভাব পড়েছে উপস্থিতির হারে ৷
তবে, পড়ুয়াদের এই অভিযোগ মানতে নারাজ কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ তাঁদের দাবি, ক্লাসের সময় পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি গত জুলাই মাসেই কলেজের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছিল ৷ পড়ুয়াদেরও বিষয়টি জানানো হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও বহু পড়ুয়ার উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয় বলে দাবি কর্তৃপক্ষের ৷
অসন্তোষের শুরু
এই টানাপড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার নির্ধারিত পরীক্ষার ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া স্থগিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ এরপরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ উপাধ্যক্ষ-সহ কলেজের অন্য কর্মী ও আধিকারিকদের ঘেরাও করেন পড়ুয়ারা ৷ রাতভর চলে বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি ৷ তাঁদের মূল দাবি ছিল, উপাধ্যক্ষকে পদত্যাগ করতে হবে এবং উপস্থিতির হার কম থাকা সত্ত্বেও পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে ৷
শেষ পর্যন্ত শুক্রবার দুপুরে লিখিত পদত্যাগপত্রে সই করেন উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তারান্নুম ৷ কিন্তু, তাতেও সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ওঠেনি ৷ এক ছাত্রী বলেন, "আগে উনি পদত্যাগপত্র ই-মেল করুন ৷ তারপর আমরা বিক্ষোভ তুলব ৷" ফলে পদত্যাগের পরেও দুপুর 1টা পর্যন্ত কলেজ চত্বরে উত্তেজনা বজায় থাকে ৷