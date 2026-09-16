অনলাইন ক্লাস বাধ্যতামূলক, 16 সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষার ফর্ম পূরণ শুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে
সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত শিক্ষার্থীকে রুটিন মেনে প্রতিটি অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে হবে, উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। মঙ্গলবার রাতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।
Published : September 16, 2026 at 8:28 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: আগামী 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত রুটিন মেনে সমস্ত ক্লাস বাধ্যতামূলক ভাবে অনলাইন মাধ্যমেই পরিচালিত হবে। পাশাপাশি, 16 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিভিন্ন সেমেস্টারের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার রাতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ কর্তৃপক্ষ।
কলেজের নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত শিক্ষার্থীকে রুটিন মেনে প্রতিটি অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে হবে এবং উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় না-ও বসতে দেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
পাশাপাশি, পরবর্তীকালে অনলাইন ক্লাস সংক্রান্ত কোনও অজুহাত শোনা হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ শুরু হবে 16 সেপ্টেম্বর সকাল 9টা থেকে। চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সেমিস্টারের ফর্ম পূরণ শুরু হবে 17 সেপ্টেম্বর সকাল 9টা থেকে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের। তবে শুধু ফর্ম পূরণ করলেই পরীক্ষায় বসার অনুমতি মিলবে না। উপস্থিতি-সহ অন্যান্য শিক্ষাগত শর্ত পূরণ করার পরেই পরীক্ষায় বসার চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকা অমান্য করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয় বলে অধিকাংশ পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না— এমন অবস্থান নিয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত সপ্তাহে উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুমকে প্রায় 23 ঘণ্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। সেই সময় ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়াও স্থগিত রাখা হয়েছিল।
এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষের দ্বারস্থ হন পড়ুয়ারা। স্মারকলিপি দিয়ে তাঁরা উপাচার্যের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। উপাচার্যের কাছে পাঠানো চিঠিতে পড়ুয়ারা অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ফর্ম পূরণের দিনক্ষণ বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য দেয়নি। এর ফলে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
তাঁদের আশঙ্কা ছিল, নির্ধারিত সময়ে ফর্ম পূরণ করতে না পারলে তার দায় কলেজ কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তাবে।পড়ুয়াদের দাবি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ফর্ম পূরণের শুরুর দিন, শেষ তারিখ এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে উদ্যোগী হোক, যাতে কোনও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ক্ষতি না হয়। তবে মঙ্গলবার রাতের বিজ্ঞপ্তিতে আপাতত শুধুমাত্র ফর্ম পূরণ শুরুর দিন ঘোষণা করা হয়েছে।