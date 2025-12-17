আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট
আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷
Published : December 17, 2025 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত তদন্তের উপর নজরদারি-সহ যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছে, তা কার্যকর করতে হাইকোর্টকেই এবার নজরদারির দায়িত্ব দিয়েছেন বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ ৷
দুই বিচারপতি মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র কলকাতা হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এর সঙ্গে এই মুহূর্তে মামলাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই বিষয়ে স্টেটাস রিপোর্টের একটি কপি নির্যাতিতার বাবা-মাকে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন ৷
2024 সালের 9 অগস্ট সকালে আরজি কর হাসপাতালের চার তলার সেমিনার রুমে তরুণী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায় ৷ পরে জানা যায়, তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ হাইকোর্ট সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের এমন নৃশংস মৃত্যুতে রাজ্যে তো বটেই, দেশ এমনকী বিদেশেও বিক্ষোভে নামেন চিকিৎসকরা ৷ রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলন করেন জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা ৷
তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 19 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় আরজি কর হাসপাতালের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের মৃত্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেন ৷ সেই সময় শীর্ষ আদালত চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার দিকটি দেখার জন্য ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল ৷ সেই মামলা এবার কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল শীর্ষ আদালত ৷
প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে আরজি করের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত দু'টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ নির্যাতিতার পরিবারের দায়ের করা পরবর্তী তদন্তের আবেদন এবং আরেকটি এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ বাতিল করার আর্জি ৷ এই দু'টি মামলা বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন ৷
এদিন জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তারদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী করুণা নন্দী শীর্ষ আদালতে বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকদের তরফে প্রতিনিধি ৷ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা-সুরক্ষার দিক নিয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ ঠিক করতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল ৷"
তখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইনজীবী দু'টি বিষয়- তদন্ত ও বিচারপর্বের কথা উল্লেখ করেন ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, মামলা কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হোক ৷ সুপ্রিম কোর্ট তাতে সম্মতি দেয় ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলাটি দেখলে ভালো হয় ৷"
চলতি বছরের 20 জানুয়ারি আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শিয়ালদা আদালত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনায় ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছে দোষী সঞ্জয় ৷ তার আবেদন, তাকে আদালত বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিক ৷ এর আগে, সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে আবেদন জানায় ৷ সেই আবেদনও গ্রহণ করেছে আদালত ৷