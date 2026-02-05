আজ সুপ্রিম কোর্টে DA মামলার রায় ঘোষণা, অপেক্ষায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা

আজ সুপ্রিম কোর্টে DA মামলার রায় ঘোষণা, অপেক্ষায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা
বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করার কথা রয়েছে আজ সকাল সাড়ে 10টায় ।
Published : February 5, 2026 at 9:27 AM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের দায়ের করা মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত মামলার আজ রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট । বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবী পিএস পাটোয়ালিয়া সওয়াল করেছিলেন, ডিএ সব সময় কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্সের উপর নির্ভর করে । কেন্দ্র সেই অনুযায়ী বছরে দু'বার ডিএ দেয় । রাজ্য সরকারও আগে দিত । কিন্তু বিগত কয়েক বছরে রাজ্য সেই নিয়ম মেনে ডিএ না দেওয়ার জন্যই একটা বিস্তর ফারাক তৈরি হয়ে গিয়েছে । রাজ্য ইচ্ছেমতো সামান্য ডিএ দেওয়ার ফলে বড় ফাঁক তৈরি হয়েছে ।
পাশাপাশি, রোপা রুলের 12 ধারা অনুযায়ী ডিএ অবশ্যই আইনসঙ্গত অধিকার বলেও সওয়াল করেন আইনজীবীরা । শুধুমাত্র কতবার ডিএ দেওয়া হবে সেটাই বিবেচ্য । নিয়মিত ডিএ না দিয়ে নয় বছর পরে সামান্য ডিএ দিলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের তফাৎ অনেকটা হবেই ।
কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "কেন্দ্র 1 জানুয়ারি ও 1 জুলাই ডিএ-র দুটি কিস্তি দেয় । 2009 রোপা রুলের 23 ফেব্রুয়ারির ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজ্য কেন্দ্রের এই নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য । AICPI ডিএ নির্ধারণ করে না । কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির হিসাব করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডিএ নির্ধারিত হয় ।"
বিচারপতি সঞ্জয় কারোল রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনারা ডিএ দিচ্ছেন না কেন ? যতটা পারবেন দিয়ে দিন । তারা আপনাদেরই কর্মচারী । পরিষেবা দিচ্ছেন । যতটা পারবেন দিন ।"
বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল রাজ্যের পক্ষে সওয়ালে বলেছিলেন, "রাজ্য অস্বীকার করছে না ৷ 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া হয় না । রাজ্য নিজেদের কোষাগার থেকে সেই টাকা দিচ্ছে । ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট কেউই নির্দেশ দিতে পারে না কত পরিমাণ ডিএ দিতে হবে । বিভিন্ন রাজ্যে DA-র হার আলাদা । 13টি রাজ্য এমন রয়েছে, যারা কেন্দ্রের হার না মেনে, নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী DA-র হার নির্ধারণ করে । সেই নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজেদের সাধ্যমতো DA দিচ্ছে । এমন নয় যে রাজ্য DA দিচ্ছে না । নিজেদের সাধ্যমতোই DA দিচ্ছে তারা ।" আরও এক আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান রাজ্যের পক্ষে বলেন, "দেশে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও একাধিক রাজ্য কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেয় না । নিজেদের সাধ্যমত ডিএ দেয় ।"
উল্লেখ্য, চলতি বছরের 16 মে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতির সন্দীপ মেহেতার বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার অন্তত 25 শতাংশ চার সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে । কিন্তু রাজ্য সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা না মিটিয়ে দিয়ে পাল্টা সুপ্রিমকোর্টের রায়ের বেশ কিছু অংশ পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানায় । রাজ্য সরকার জানায়, মামলায় যদি তারা হেরে যায় তবে তারা কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেবে । প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট সেই অর্থ নিজেদের কাছে জমা রাখুক । তারপর লাগাতার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি পি কে মিশ্রের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, 2018 সালের 31 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাশিস কর গুপ্ত ও বিচারপতি শেখর ববি সরাফের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় মহার্ঘ্য ভাতা মোটেও রাজ্য সরকারের দয়ার দান নয় । তা কর্মচারীদের আইনি অধিকার । এই ভাতা রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য । পাশাপাশি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালকে মামলা নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । মূলত দুটি বিষয় স্যাটকে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল- রাজ্য সরকারি কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাবেন কি না, আর দুই এই রাজ্যের বাইরে দিল্লি বঙ্গভবনে ও চেন্নাইয়ের যুব হস্টেলে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যদি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া হয় তাহলে অন্যদের সঙ্গে সরকার বৈষম্য কেন করছে ? পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ ফের রাজ্যকে মহার্ঘ্য ভাতা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশও রাজ্য মানেনি । এরপরই মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে ।