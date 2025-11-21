চাকরি ফিরে পেলেন প্রার্থীরা ! হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে
রাজ্যের দমকলে নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে অনেকের চাকরি খারিজ করেছিল হাইকোর্ট ৷ সেই রায় বাতিল করল দেশের শীর্ষ আদালত ৷
Published : November 21, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:22 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি , 21 নভেম্বর: দমকলে কর্মী নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের রায় শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর বেঞ্চ ৷ একই সঙ্গে চাকরি হারানো 28 জন প্রার্থীকে পুনর্বহালের নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
2019 সালে রাজ্যজুড়ে অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে প্রায় তিন হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয় ৷ জেলাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বীরভূমে মোট 28 জন নিযুক্ত হন ৷ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে দাবি করে মামলা হয় রাজ্যের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা SAT-এ ৷ পরে সেখান থেকে মামলা গড়ায় হাইকোর্টে ৷
2023 সালে বীরভূমের 28 জনের নিয়োগ খারিজ করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বীরভূমের 28 জন প্রার্থী ৷ সেই মামলায় এদিন তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজাবী ফিরদৌস শামিম জানান, বীরভূমে দমকল কর্মী পদে 2019 সালে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, 2023 সালে তাঁদের মধ্যে বীরভূমের প্রার্থীদের চাকরি বাতিল করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর বেঞ্চ তাঁদের ফের চাকরিতে বহাল করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ 2023 সালের পর থেকে তাঁদের চাকরি ছিল না ৷ এদিনের নির্দেশের পরে তাঁরা আবার চাকরি ফিরে পেলেন ৷
নিয়োগ-প্রক্রিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা-সহ একাধিক বিষয়ে ত্রুটি ছিল দাবি করে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ মোট তিন হাজার ফায়ার অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু মামলার কারণে 28 জনের চাকরি বাতিল করা হয় ৷ এদিন সুপ্রিম কোর্ট এই 28 জন প্রার্থীর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷
দমকল বিভাগে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ প্রেক্ষিতে 2022 সালের 23 ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, দমকলের অপারেটর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের প্যানেল বাতিল করতে হবে ৷ বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, চাকরিপ্রার্থীদের যে তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে, তা কার্যকর করা যাবে না ৷ বদলে নিয়োগ তালিকা তৈরির নতুন 'গাইড লাইন' বেঁধে দেয় আদালত ৷ জানায়, সেই গাইড লাইন মেনেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এই প্রক্রিয়া ফের শুরু করতে হবে ৷