চাকরি ফিরে পেলেন প্রার্থীরা ! হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

রাজ্যের দমকলে নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে অনেকের চাকরি খারিজ করেছিল হাইকোর্ট ৷ সেই রায় বাতিল করল দেশের শীর্ষ আদালত ৷

Fire Service Recruitment in West Bengal
রাজ্যে দমকল কর্মী নিয়োগ (ফাইল ছবি (ইটিভি))
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
কলকাতা ও নয়াদিল্লি , 21 নভেম্বর: দমকলে কর্মী নিয়োগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের রায় শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর বেঞ্চ ৷ একই সঙ্গে চাকরি হারানো 28 জন প্রার্থীকে পুনর্বহালের নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

2019 সালে রাজ্যজুড়ে অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে প্রায় তিন হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয় ৷ জেলাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বীরভূমে মোট 28 জন নিযুক্ত হন ৷ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে দাবি করে মামলা হয় রাজ্যের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা SAT-এ ৷ পরে সেখান থেকে মামলা গড়ায় হাইকোর্টে ৷

2023 সালে বীরভূমের 28 জনের নিয়োগ খারিজ করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বীরভূমের 28 জন প্রার্থী ৷ সেই মামলায় এদিন তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত ৷

রাজ্যে দমকল কর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্টের বড় রায় (ইটিভি ভারত)

মামলাকারী পক্ষের আইনজাবী ফিরদৌস শামিম জানান, বীরভূমে দমকল কর্মী পদে 2019 সালে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, 2023 সালে তাঁদের মধ্যে বীরভূমের প্রার্থীদের চাকরি বাতিল করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর বেঞ্চ তাঁদের ফের চাকরিতে বহাল করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ 2023 সালের পর থেকে তাঁদের চাকরি ছিল না ৷ এদিনের নির্দেশের পরে তাঁরা আবার চাকরি ফিরে পেলেন ৷

নিয়োগ-প্রক্রিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা-সহ একাধিক বিষয়ে ত্রুটি ছিল দাবি করে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ মোট তিন হাজার ফায়ার অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু মামলার কারণে 28 জনের চাকরি বাতিল করা হয় ৷ এদিন সুপ্রিম কোর্ট এই 28 জন প্রার্থীর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷

দমকল বিভাগে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ প্রেক্ষিতে 2022 সালের 23 ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, দমকলের অপারেটর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের প্যানেল বাতিল করতে হবে ৷ বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, চাকরিপ্রার্থীদের যে তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে, তা কার্যকর করা যাবে না ৷ বদলে নিয়োগ তালিকা তৈরির নতুন 'গাইড লাইন' বেঁধে দেয় আদালত ৷ জানায়, সেই গাইড লাইন মেনেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এই প্রক্রিয়া ফের শুরু করতে হবে ৷

Last Updated : November 21, 2025 at 5:22 PM IST

TAGGED:

AUXILIARY FIRE OPERATOR RECRUITMENT
FIRE SERVICE RECRUITMENT SCAM
দমকল কর্মী নিয়োগ মামলায়
SUPREME COURT ON FIRE OPERATOR
AUXILIARY FIRE OPERATOR

