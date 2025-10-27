ETV Bharat / state

100 দিনের কাজে 'সুপ্রিম' ধাক্কা কেন্দ্রের, রাজনৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল

একশো দিনের কাজের বরাদ্দ মেটানো নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷ উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জে করে কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন খারিজ হল ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা কেন্দ্রীয় সরকারের (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 4:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এর সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

সোমবার এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ৷ তাই এবার রাজ্যে মনরেগার (MGNREGA) কাজ শুরুতে এতদিন যে বাধা ছিল, তা কেটে গেল ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাটি চলছিল ৷

গত 18 জুন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে একশো দিনের বকেয়া টাকা বরাদ্দের নির্দেশ দেয় ৷ 1 অগস্ট থেকে রাজ্যে মহাত্মা গান্ধি রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (একশো দিনের কাজ) প্রকল্প চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ মতো একশো দিনের কাজের টাকা রাজ্যকে বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷ কোভিড-19 পরবর্তী সময়ে রাজ্যে মনরেগার (MGNREGA) কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ চার বছর পরে একশো দিনের কাজ শুরু হবে রাজ্যে ৷

মনরেগার কাজে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ এই কারণ দর্শিয়ে একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ কেন্দ্র রাজ্যের দড়ি টানাটানিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ৷ পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই মামলায় যুক্ত হয়েছিলেন ৷

এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহাতকে বলেন, "আপনারা মামলাটি তুলে নেবেন, নাকি আমরা খারিজ করব ?" এরপরেই শীর্ষ আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয় ৷

জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ

কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, গত তিন বছর ধরে দুর্নীতির অভিযোগে এই প্রকল্প রাজ্যে বন্ধ রয়েছে ৷ কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই এই দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে ৷ শুধু চারটে জেলা নয়, পুরো রাজ্যে 1 অগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করবে ৷ তার জন্যে যে ধরনের শর্ত বা বিধি নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার তা আরোপ করতে পারে ৷ যাতে এর আগে যে দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি না হয় ৷ পাশাপাশি এর আগে এই প্রকল্পের যে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, তা আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের কনসোলিডেটেড ফান্ডে রাখতে হবে ৷ পরে সেখান থেকে কীভাবে বিলি করা হবে, তা কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবে ৷ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কেন্দ্রীয় কোনও পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা পারে বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন । তাতে সিলমোহর দিয়েছিল আদালত ৷ 2021 সালের ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের নতুন অর্থ বরাদ্দ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ৷

প্রধান বিচারপতি বলেন, "তদন্ত হচ্ছে, অর্থ পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে ৷ ঠিক আছে ৷ কিন্তু আসল কথা হল, যাঁদের টাকা পাওয়ার কথা, তাঁরা টাকা পাচ্ছেন না ৷ তাই অবিলম্বে এই প্রকল্প চালু করুক কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ১ অগস্ট থেকে প্রকল্প চালু করতে হবে ৷"

গত 20 মার্চ এই মামলায় নিযুক্ত নোডাল অফিসার রিপোর্ট দিয়ে উচ্চ আদালতে জানায়, হাইকোর্ট নিযুক্ত চার সদস্যের কমিটি বিভিন্ন সময় রাজ্যের মোট চারটি জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদা এবং দার্জিলিং (জিটিএ এরিয়া) পরিদর্শন করেছে ৷ কমিটি একশো দিনের কাজের টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে মোট 2 কোটি 39 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে ৷ এই চারটি জেলাতেই সব থেকে বেশি দুর্নীতি হয়েছিল বলে কেন্দ্র সরকারি প্রতিনিধি দল জানিয়েছিল ৷ উদ্ধার হওয়া এই অর্থ প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে দ্রুত বণ্টনের নির্দেশ আগেই দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ই বহাল রইল ৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

রায় ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছেন, "এই রায় বাংলার মানুষের সম্মানের জয় ৷ বিজেপি বাংলাকে রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত করতে না পেরে অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত করার কৌশল নিয়েছিল ৷ কেন্দ্র দরিদ্র মানুষের মজুরি আটকে রেখে বাংলার উপর 'অর্থনৈতিক অবরোধ' চাপিয়েছিল ৷ দিল্লির ঔদ্ধত্য ও অবিচারের সামনে বাংলা মাথা নত করেনি ৷ যে প্রত্যেক শ্রমিক কাজ করেছেন, সেই টাকা তাঁর প্রাপ্য, সেটি ছিনিয়ে আনার লড়াই আমরা করেছি ৷" তিনি এই রায়কে কেন্দ্রের মুখে 'গণতান্ত্রিক চপেটাঘাত' বলে উল্লেখ করেন ৷

TAGGED:

WEST BENGAL MGNRGEA SCHEME
MGNRGEA SUPREME ORDER
একশো দিনের কাজের নির্দেশ বহাল
ABHISHEK BANERJEE
SC ON MGNREGA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.