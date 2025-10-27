100 দিনের কাজে 'সুপ্রিম' ধাক্কা কেন্দ্রের, রাজনৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল
একশো দিনের কাজের বরাদ্দ মেটানো নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷ উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জে করে কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন খারিজ হল ৷
Published : October 27, 2025 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এর সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোমবার এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ৷ তাই এবার রাজ্যে মনরেগার (MGNREGA) কাজ শুরুতে এতদিন যে বাধা ছিল, তা কেটে গেল ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাটি চলছিল ৷
গত 18 জুন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে একশো দিনের বকেয়া টাকা বরাদ্দের নির্দেশ দেয় ৷ 1 অগস্ট থেকে রাজ্যে মহাত্মা গান্ধি রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (একশো দিনের কাজ) প্রকল্প চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Another crushing defeat for the BOHIRAGOTO BANGLA-BIRODHI ZAMINDARS.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) October 27, 2025
The Hon’ble Supreme Court today dismissed the Central Government’s plea challenging the Calcutta High Court’s order directing the resumption of MGNREGA in Bengal. This is a HISTORIC VICTORY for the people of…
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ মতো একশো দিনের কাজের টাকা রাজ্যকে বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷ কোভিড-19 পরবর্তী সময়ে রাজ্যে মনরেগার (MGNREGA) কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ চার বছর পরে একশো দিনের কাজ শুরু হবে রাজ্যে ৷
মনরেগার কাজে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ এই কারণ দর্শিয়ে একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ কেন্দ্র রাজ্যের দড়ি টানাটানিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ৷ পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই মামলায় যুক্ত হয়েছিলেন ৷
এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহাতকে বলেন, "আপনারা মামলাটি তুলে নেবেন, নাকি আমরা খারিজ করব ?" এরপরেই শীর্ষ আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয় ৷
জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ
কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, গত তিন বছর ধরে দুর্নীতির অভিযোগে এই প্রকল্প রাজ্যে বন্ধ রয়েছে ৷ কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই এই দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে ৷ শুধু চারটে জেলা নয়, পুরো রাজ্যে 1 অগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করবে ৷ তার জন্যে যে ধরনের শর্ত বা বিধি নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার তা আরোপ করতে পারে ৷ যাতে এর আগে যে দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি না হয় ৷ পাশাপাশি এর আগে এই প্রকল্পের যে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, তা আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের কনসোলিডেটেড ফান্ডে রাখতে হবে ৷ পরে সেখান থেকে কীভাবে বিলি করা হবে, তা কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবে ৷ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কেন্দ্রীয় কোনও পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা পারে বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন । তাতে সিলমোহর দিয়েছিল আদালত ৷ 2021 সালের ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের নতুন অর্থ বরাদ্দ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ৷
প্রধান বিচারপতি বলেন, "তদন্ত হচ্ছে, অর্থ পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে ৷ ঠিক আছে ৷ কিন্তু আসল কথা হল, যাঁদের টাকা পাওয়ার কথা, তাঁরা টাকা পাচ্ছেন না ৷ তাই অবিলম্বে এই প্রকল্প চালু করুক কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ১ অগস্ট থেকে প্রকল্প চালু করতে হবে ৷"
গত 20 মার্চ এই মামলায় নিযুক্ত নোডাল অফিসার রিপোর্ট দিয়ে উচ্চ আদালতে জানায়, হাইকোর্ট নিযুক্ত চার সদস্যের কমিটি বিভিন্ন সময় রাজ্যের মোট চারটি জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদা এবং দার্জিলিং (জিটিএ এরিয়া) পরিদর্শন করেছে ৷ কমিটি একশো দিনের কাজের টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে মোট 2 কোটি 39 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে ৷ এই চারটি জেলাতেই সব থেকে বেশি দুর্নীতি হয়েছিল বলে কেন্দ্র সরকারি প্রতিনিধি দল জানিয়েছিল ৷ উদ্ধার হওয়া এই অর্থ প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে দ্রুত বণ্টনের নির্দেশ আগেই দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ই বহাল রইল ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য
রায় ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছেন, "এই রায় বাংলার মানুষের সম্মানের জয় ৷ বিজেপি বাংলাকে রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত করতে না পেরে অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত করার কৌশল নিয়েছিল ৷ কেন্দ্র দরিদ্র মানুষের মজুরি আটকে রেখে বাংলার উপর 'অর্থনৈতিক অবরোধ' চাপিয়েছিল ৷ দিল্লির ঔদ্ধত্য ও অবিচারের সামনে বাংলা মাথা নত করেনি ৷ যে প্রত্যেক শ্রমিক কাজ করেছেন, সেই টাকা তাঁর প্রাপ্য, সেটি ছিনিয়ে আনার লড়াই আমরা করেছি ৷" তিনি এই রায়কে কেন্দ্রের মুখে 'গণতান্ত্রিক চপেটাঘাত' বলে উল্লেখ করেন ৷