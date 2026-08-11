তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত হস্তক্ষেপ নয়: সুপ্রিম কোর্ট

তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত হস্তক্ষেপ নয়: সুপ্রিম কোর্ট
মামলায় নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে দলের 'আসল' কর্তৃত্ব কার হাতে, তা নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেছেন।
Published : August 11, 2026 at 7:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আপাতত হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট । শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করেছে, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ । ফলে এই মুহূর্তে হাইকোর্টের নির্দেশ বদলানোর প্রয়োজন দেখছে না সুপ্রিম কোর্ট । মামলাটি যেহেতু এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন, সেখানেই শুনানি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ।
বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চ এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মূল বিতর্কে এখনই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না । আপাতত হাইকোর্টের দেওয়া ব্যবস্থাই বহাল থাকছে ।
মামলার শুনানিতে কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল । তাঁর যুক্তি, প্রায় 160 কোটি টাকার লেনদেন নিয়ে অভিযোগ উঠেছে । অথচ ব্যাঙ্কে দলের জমা রয়েছে 400 কোটিরও বেশি টাকা । সেই পরিস্থিতিতে গোটা অর্থ কেন ফ্রিজ করে রাখা হবে, প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকায় দলের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হচ্ছে । কর্মীদের বেতন দেওয়া যাচ্ছে না, অফিস চালানোর খরচ মেটানোও কঠিন হয়ে পড়েছে ।
তৃণমূলের তরফে আদালতে জানানো হয়, দলের অধীনে প্রায় 250 জন কর্মী রয়েছেন । তাঁদের চলতি মাসের বেতন বাবদ প্রায় 53 লক্ষ 23 হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে । শুধু কর্মীদের বেতন নয়, অফিসকর্মী ও নিরাপত্তা পরিষেবা দেওয়া সংস্থাগুলির পাওনাও মেটাতে হয় । দলের 17টি অফিস চালাতে মাসে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হয় বলেও আদালতে জানানো হয় । নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত বিভিন্ন ভেন্ডর বা সরবরাহকারীর বিলও বাকি রয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের ।
তৃণমূলের আরও অভিযোগ, দলের সঙ্গে যুক্ত অন্য কয়েকটি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে । এমনকি যে সংস্থার কাছ থেকে দল বিমান পরিষেবা নিয়েছিল, সেই সংস্থার অ্যাকাউন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে আদালতে দাবি করেন তৃণমূলের আইনজীবীরা ।
এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করে দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিল । তৃণমূলের দাবি, ওই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার সময়ই ইডি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পদক্ষেপ করে ।
ইডির হয়ে অবশ্য আদালতে পালটা যুক্তি দেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু । তাঁর বক্তব্য, দৈনন্দিন কাজ চালানোর ক্ষেত্রে তৃণমূলের আইনি বাধা নেই । হাইকোর্টের 9 জুলাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খরচ চালানো সম্ভব । তাঁর দাবি, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে তৃণমূলের একটি অ্যাকাউন্ট ইডির ফ্রিজ বা বাজেয়াপ্তের আওতায় নেই । সেখানে প্রায় 125 কোটি টাকা রয়েছে বলেও আদালতে জানানো হয় । ওই অ্যাকাউন্ট থেকে দৈনন্দিন কাজ চালানোর অনুমতিও হাইকোর্ট দিয়েছে বলে দাবি ইডির ।
তবে মামলায় নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে দলের 'আসল' কর্তৃত্ব কার হাতে, তা নিয়েও । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন । তাঁর আইনজীবী কে পরমেশ্বরের বক্তব্য, দলের সমস্ত অ্যাকাউন্ট নিয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে । কোন গোষ্ঠী তৃণমূল কংগ্রেসের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করছে, সেই প্রশ্নও নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন ।
বিশ্বনাথের পক্ষের যুক্তি, তাঁরা দল ছেড়ে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেননি । তাঁদের দাবি, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস । ফলে হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার মাধ্যমে দলের একটি গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হলে তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ।
অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে জানান, তিনটি অ্যাকাউন্টের প্রতিটির উদ্দেশ্য আলাদা । একটি অ্যাকাউন্ট সংবাদপত্র সংক্রান্ত এবং অন্যটি সদস্যপদের চাঁদা ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের সঙ্গে যুক্ত । সেগুলির টাকা কর্মীদের বেতন বা অফিস পরিচালনায় ব্যবহার করলে উলটে অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠতে পারে বলেও আদালতে যুক্তি দেওয়া হয় ।
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জানায়, রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং দৈনন্দিন ব্যয় চালানোর ক্ষেত্রে তৃণমূল যাতে সমস্যায় না পড়ে, সেই বিষয়টি আদালতও সমর্থন করে । কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই সেই উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করেছে । ফলে এই মুহূর্তে সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই ।
অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় আপাতত স্বস্তি মিলল না তৃণমূলের । আবার ইডির পদক্ষেপের চূড়ান্ত বৈধতাও নির্ধারণ করল না শীর্ষ আদালত । মূল লড়াই তাই আপাতত কলকাতা হাইকোর্টেই ! অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ, দলের বৈধ প্রতিনিধিত্ব এবং ফ্রিজ করা অর্থ নিয়ে পরবর্তী শুনানির দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের ।