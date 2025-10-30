ETV Bharat / state

সরকারি হাসপাতালে অব্যবস্থা ! মন্ত্রীকে ট্যাগ করে লাইভ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর

অভিযোগকারীকে পাগল-ছাগল বলে কটাক্ষ করলেন প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ৷ তিনি একহাত নেন সংবাদমাধ্যমকেও ৷

সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা ! (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
মালদা, 30 অক্টোবর: এই সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান খোদ মন্ত্রী ৷ কিন্তু সেই হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য কোনও বেড সংরক্ষিত নেই ৷ সাপে ছোবল দেওয়ার পর ছোট ভাইকে ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীকে ৷ গোটা ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে লাইভ দেখিয়েছেন তিনি ৷ সরকারি হাসপাতালের বেহাল পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই আইনজীবী ৷ সেই ভিডিয়ো নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই ঘটনায় ওই আইনজীবীকে পাগল বলে সম্বোধন করেছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ৷

ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ৷ গতকাল নিজের সর্পাহত ছোট ভাইকে এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় সোনাকুল গ্রামের বাসিন্দা ওয়াসিম আক্রাম ৷ তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ৷

তাঁর কথায়, "আমার ভাইকে সাপে কেটেছিল ৷ গতকাল সকালে ওকে চিকিৎসার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ ভাইয়ের প্রাথমিক চিকিৎসাও শুরু হয় ৷ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয় ৷ আমাদের বলা হল, ভাইকে চার থেকে ছ’ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে ৷ ওকে স্যালাইন দেওয়া হয় ৷ আমাদের হাতে স্যালাইনের বোতলটা ধরিয়ে দিয়ে বসতে বলা হয় ৷ কিন্তু কোথায় বসব ? সেখানে জায়গা থাকলেও এত নোংরা যে বসার মতো পরিস্থিতি ছিল না ৷ সেই সময় হাসপাতালেও প্রচুর ভিড় ছিল ৷ তাই আমরা ভাইকে নিয়ে বাইরে চলে আসি ৷ সেখানে আমাদের গাড়ি ছিল ৷ গাড়িতেই চার ঘণ্টা ভাইকে রাখার সিদ্ধান্ত নিই ৷ ওই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আমাদের বিধায়ক ৷ আমি তাঁকে ট্যাগ করে একটি লাইভ ভিডিয়ো করি ৷ সেখানে গোটা ঘটনাটির বর্ণনা দিই ৷"

সরকারি হাসপাতালে অব্যবস্থার অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ওয়াসিম আরও বলেন, "আমার প্রশ্ন, আজ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ? শুধু আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরেই নয়, এই ছবি গোটা রাজ্যের ৷ এর আগে এই হাসপাতাল নিয়ে সিএমওএইচ থেকে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে হাজারো অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সেসব জনসমক্ষে আসছে না ৷ আমরা কিছু বুঝতেই পারছি না ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে ৷ কিন্তু কোনও রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হলে তাঁর জন্য একটি বেড সংরক্ষিত থাকার কথা ৷ সেসব ব্যবস্থা এখানে নেই ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বেডে রোগীর সঙ্গে কুকুরও শুয়ে থাকে ৷ আমি ছোট মানুষ ৷ আমার একটাই দাবি, এসবের দ্রুত সংশোধন করতে হবে ৷ এবার কিন্তু সময় এসেছে পরিবর্তনের ৷ আমি সিএমওএইচ দফতরে ইমেল মারফৎ গোটা বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ করেছি ৷"

সিএমওএইচ দফতরে ইমেলে অভিযোগ আইনজীবীর (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনায় মন্ত্রী তজমুল হোসেনকে ফোনে ধরা হলে তিনি ওয়াসিম আক্রমের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের একাংশকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "এ রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে যে পরিষেবা পাওয়া যায়, ভারতের কোথাও তা পাওয়া যায় না ৷ আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যা পরিষেবা দিচ্ছেন, আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও তা পাওয়া যায়নি ৷ এখানে প্রত্যেকটি মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালের পরিষেবায় খুশি ৷ আগলে, পাগলে, ছাগলে কী বলল জানি না ৷ ওরা কী না বলে ৷ আর কিছু সাংবাদিক নয়কে ছয় বলে ৷"

যদিও গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি ৷

