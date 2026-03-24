6 এপ্রিলের আগে অ্যাডজুডিকেশনের কাজ শেষের চেষ্টা করুন ! কমিশনকে 'সুপ্রিম' নির্দেশ
আদালতের পর্যবেক্ষণ, এত বিপুল সংখ্যক নামের নিষ্পত্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করা অত্যন্ত কঠিন হলেও তা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে প্রশাসনকে ৷
By Sumit Saxena
Published : March 24, 2026 at 7:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নামের অ্যাডজুডিকেশনের প্রক্রিয়া ঘিরে জটিলতা কাটাতে কড়া বার্তা দিল শীর্ষ আদালত । সূত্রের খবর, 6 এপ্রিলের আগে যতটা সম্ভব অ্যাডজুডিকেশনের কাজ শেষ করার চেষ্টা করতে হবে, এমনই মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। একই সঙ্গে যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে আগে ভোট রয়েছে, সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া শেষ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ মঙ্গলবারের শুনানিতে স্পষ্ট জানায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করা জরুরি । আদালতের পর্যবেক্ষণ, এত বিপুল সংখ্যক নামের নিষ্পত্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করা অত্যন্ত কঠিন হলেও তা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে প্রশাসনকে ।
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন আদালতে জানায়, এখন থেকে প্রতিদিন যে সমস্ত নামের অ্যাডজুডিকেশন শেষ হচ্ছে, তাদের তালিকা প্রকাশের চেষ্টা করা হবে । এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হবে কমিশন । আদালতে আরও জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রায় 26 লক্ষ নামের অ্যাডজুডিকেশন শেষ হয়েছে । যদিও বাদ পড়া নামের নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনও স্পষ্ট করেনি কমিশন । সম্প্রতি প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও এই বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ।
রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান আদালতে দাবি করেন, এখনও আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কার্যকর হয়নি, যা দ্রুত চালু করা অত্যন্ত জরুরি । তাঁর বক্তব্য, 16 এপ্রিলের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে এই ট্রাইব্যুনালকে অবিলম্বে সক্রিয় করতে হবে ।
এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি মন্তব্য করেন, "স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নামের নিষ্পত্তি আগে করা উচিত । এরপর অন্য আবেদনগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে ।" বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তত 14 জন প্রার্থীর নাম এখনও অ্যাডজুডিকেশনের পর্যায়ে রয়েছে ।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এ দিন উল্লেখ করেন, একটি প্রতিবেদনে তিনি পড়েছেন যে, যেসব রাজ্যে এসআইআর হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সমস্যার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি । অপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, "60 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি 45 দিনের মধ্যে করা প্রায় অসম্ভব কাজ । তাই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার কাজ দ্রুত করতে হবে ।"
এই পরিস্থিতিতে আগামী 1 এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে । আপাতত সেদিকেই নজর সব মহলের ৷
আরও পড়ুন: