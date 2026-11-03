মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধে দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই, অভিষেকের মামলা হাইকোর্টেই ফেরাল শীর্ষ আদালত

মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধে দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই, অভিষেকের মামলা হাইকোর্টেই ফেরাল শীর্ষ আদালত
TMC MP Abhishek Banerjee Plea to Stop Media Trial: তাঁকে নিয়ে সম্প্রচারিত খবরে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন অভিষেক ।
Published : November 3, 2026 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার সেই মামলা কলকাতা হাইকোর্টেই ফেরত পাঠাল শীর্ষ আদালত ।
তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তাধীন বিষয়ে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ করার আবেদন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে গেলেও জরুরি ভিত্তিতে সুরাহা পেলেন না তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট । এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রাথমিক ভাবে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, "এটা এমন কোনও জরুরি বিষয় নয় যে ভ্যাকেশন বেঞ্চে শুনানি করতে হবে ।" দীপাবলির ছুটির পর কলকাতা হাইকোর্ট খুললে তখন শুনানি হবে মামলার । তখন হাইকোর্টই মামলাটি শুনবে ।
এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সোয়েব আলম, প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে আর্জি জানান, "জরুরি শুনানির প্রয়োজন নেই। কথাটা বাদ দেওয়া হোক আদালতের রেকর্ড থেকে ।" প্রধান বিচারপতি তাতে সম্মতি জানান ।
উল্লেখ্য গত 30 অক্টোবর মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করার আর্জি জানান অভিষেক ।
তাঁর বক্তব্য, তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলার তথ্য তদন্তকারী সংস্থা এবং কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশ্যে চলে আসছে । সেগুলি বন্ধ করা হোক । এর আগে প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলাটি ছেড়ে দেন । তিনি জানান, ওই মামলাটি তাঁর এজলাসের বিচার্য বিষয় নয় । পরে মামলাটি যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে । তিনিও মামলাটি দ্রুত শুনতে রাজি হননি ।
হাইকোর্ট জানায়, এখনই মামলাটি দ্রুততার সঙ্গে শুনানি করতে হবে এমন প্রয়োজনীয়তা নেই । নভেম্বর মাসে মামলা তালিকাভুক্ত করা হবে । এমতাবস্থায় হাইকোর্টে সুরাহা না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন অভিষেক । তদন্ত চলাকালীন তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য, তদন্তের অগ্রগতি এবং জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন অভিষেক ।
তিনি জানিয়েছেন, তথ্য বাইরে এলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে । একই সঙ্গে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাঁর সুনাম, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার । আদালতের কাছে অভিষেকের আবেদন, তদন্ত সংক্রান্ত ওই সব তথ্য পুলিশ যাতে বাইরে প্রকাশ না করে, সেই নির্দেশ দেওয়া হোক । অথবা, আদালত জানিয়ে দিক, তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে এবং সম্মানহানি হয় এমন সব খবর প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে সংবাদমাধ্যম ।
ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, গত মে-জুন মাসে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবনে তলব করে পুলিশ । সেখানে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, সেই সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, পোর্টাল লাগাতার তাঁকে কী কী জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, সে নিয়ে মনগড়া প্রশ্ন-উওর তৈরি করে নিয়ে প্রচার করে গিয়েছে । এভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে । অবিলম্বে এই প্রবণতা বন্ধ করা হোক ।
এর আগে অভিষেক পত্নী রুজিরার দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমে তদন্তাধীন বিষয়ে আগাম খবর পরিবেশন করা ও প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন । পাশাপাশি যে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন, সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করে প্রচার করার উপরও কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করে । সেই একই নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জন্যও আদালতের কাছে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ।