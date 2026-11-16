হাইকোর্টে দোষী সাব্যস্ত ! কুণাল ঘোষকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court on Kunal Ghosh Case: উচ্চ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন কুণাল ৷ তাতেই মিলল স্বস্তি ৷
Published : November 16, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় মন্তব্য করা নিয়ে আদালত অবমাননা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন কুণাল ঘোষ । সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন বেলেঘাটার মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক ।
2025 সালের একটা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল । সোমবার সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিল শীর্ষ আদালত । হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ।
বিচারপতি জেবি পাদরিওয়ালা ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রানের বেঞ্চ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করার পাশাপাশি সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে ।
কলকাতা হাইকোর্টে একটা মামলার সূত্রে 2025 সালের এপ্রিল মাসে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ে 1500-এরও বেশি পরীক্ষার্থীর নিয়োগ আটকে গিয়েছিল । যেখানে অতিরিক্ত শূন্য বা সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি করে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ।
তার পরপরই হাইকোর্ট চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ ছিল, সুপার নিউমেরারি পদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টে নিয়োগ মামলার কোনও অগ্রগতি হচ্ছে না । হাইকোর্ট সংলগ্ন যে এলাকা সংরক্ষিত ছিল, সেখানেই জমায়েত করে এই বিক্ষোভ চলে । বিচারপতির ছবি পা দিয়ে মাড়ানো হয় । একইসঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজীবী ফিরদৌস শামিম-সহ একাধিক আইনজীবীর চেম্বারের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করা হয়েছিল । জুতো দেখনো হয় । তা নিয়ে নিজের মতামত পেশ করেছিলেন কুণাল ঘোষ । যদিও তিনি সেদিন ঘটনাস্থলের আশেপাশে ছিলেন না ৷ ছিলেন সল্টলেকের দিকে ।
আদালতে অভিযোগ দায়ের হয় এই নিয়ে । কলকাতা হাইকোর্ট স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়ের করে । তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ তৈরি করা হয় । কলকাতা হাইকোর্ট বেশ কয়েক মাস ধরে মামলার শুনানি করার পর কুণাল ঘোষকে আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করার মর্মে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ পাশাপাশি 2000 টাকা জরিমানা করা হয়েছিল । সেই নির্দেশে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান কুণাল । তাতেই স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷