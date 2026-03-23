সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করতে চাইছেন, চিংড়িঘাটায় মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করতে রাজ্যকে আদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট৷

সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 2:44 PM IST

কলকাতা, 23 মার্চ: চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল রাজ্যের৷ এই নিয়ে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷

এদিন সুপ্রিম কোর্টে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী-সহ তিন বিচারপতির বেঞ্চে চিংড়িঘাটার মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে মামলার শুনানি হয়৷ রাজ্য সরকারের তরফে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে৷ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যে আবেদন করে যে চিংড়িঘাটার ট্রাফিক ব্লক করে মেট্রোরেলের কাজ সম্পন্ন করতে মে মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক৷

এদিন শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘‘সবকিছুকে এই ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবেন না। কলকাতা হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য পুলিশের ডিজি ও মুখ্যসচিবকে সেই মতো পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। আপনারা কথা বলুন। আপনারা তা না করে ফের আদালতে আবেদন জানাচ্ছেন। মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিন। না-হলে আমরা খারিজ করে দেব।"

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী রাজ্যের আইনজীবীকে বলেন, ‘‘আপনারা কলকাতা হাইকোর্টে এর আগে বলেছেন উৎসব চলছে, তাই ট্রাফিক ব্লক করা সম্ভব নয়। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ আগে নাকি উৎসব আগে? এখন আপনারা আবার সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করতে চাইছেন মেট্রোরেলের মতো একটা প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখতে? নির্বাচন কমিশনের মডেল কোড অফ কনডাক্টের অজুহাতও দেবেন না৷ কারণ, এটা অনেক পুরনো প্রকল্প।"

