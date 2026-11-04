টুলুকে দেশে ফেরার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, এখনই কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না পুলিশ

টুলুকে দেশে ফেরার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, এখনই কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না পুলিশ
Supreme Court directs Tulu Mondal: কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের মামলায় বড়সড় নির্দেশ দেশের শীর্ষ আদালতের।
Published : November 4, 2026 at 3:36 PM IST
সিউড়ি, 4 নভেম্বর: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে সশরীরে হাজিরার সময়সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ 17 নভেম্বর থেকে 5 ডিসেম্বরে মধ্যে দেশে ফিরে সংশ্লিষ্ট কোর্ট অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে তাঁকে ৷ পাশাপাশি, এখনই টুলুর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলেও জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ অর্থাৎ, এখনই গ্রেফতার করা যাবে না মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলুকে ৷ যদিও, টুলু মামলায় পুলিশের দেওয়া প্রথম চার্জশিটে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য উঠে এসেছে ৷
সিউড়ি জেলা আদালতে টুলুর আইনজীবী রফিউল হক বলেন, "মামলা শুরুর আগে থেকেই টুলু মণ্ডল দেশে ছিলেন না ৷ তাই পুলিশ যে চার্জশিট দিয়েছে, তা ঠিক নয় ৷ আমরা প্রথম থেকেই সেই দাবি করে এসেছি ৷ সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এখনই টুলুর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। বাকি 10টা মামলার ক্ষেত্রেও একই রায় বলবৎ থাকবে বলে আদালত জানিয়েছে ৷ তাছাড়া, টুলুর বিরুদ্ধে নতুন কোনও মামলা রুজু করা যাবে না ৷ আর সশরীরে তাঁকে হাজিরা দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।"
টুলু 10 বছরের জন্য 'গোল্ডেন কার্ড' পেয়ে সপরিবার দুবাইয়ে বসবাস করছেন ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূম জেলায় বেআইনি পাথর কারবারের পর্দা কার্যত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। 6 জন সরকারি অফিসার, কর্মী-সহ 11 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকী, টুলুর বিরুদ্ধে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাতের চার্জশিটও দিয়েছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। এরপরেই রক্ষাকবচ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন টুলুর আইনজীবী। সেই মামলার শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত টুলুকে 17 নভেম্বর থেকে 5 ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে ৷
দেশে ফিরে সংশ্লিষ্ট কোর্টে, অর্থাৎ সিউড়ি জেলা আদালতের কোর্ট অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে তাঁকে। আর টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনই কোনও বড় পদক্ষেপ নিতে পারবে না বলেও আদালত জানিয়েছে। তবে, সশরীরে হাজিরা দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ টুলুর বিরুদ্ধে আরও যে 10টি এই সংক্রান্ত মামলা রয়েছে, সেই ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের একই নির্দেশ কার্যকর হবে ৷ পাশাপাশি, নতুন করে টুলুর বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু করাও যাবে না ৷ ইতিমধ্যে সিউড়ি জেলা আদালতে টুলুর আইনজীবী রফিউল হক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামা জমা দিয়েছেন।
যদিও টুলুর অনুপস্থিতিতে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ যে চার্জশিট জমা দিয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর যে পার্কিং লট মহম্মদবাজার এলাকায় রয়েছে, সেখানেই জাল ডিসিআর ছাপানোর জন্য ছাপাখানা তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেই ছাপাখানায় তল্লাশি চালিয়ে যে ডিসিআরগুলি উদ্ধার হয়, সেগুলি জাল। দেখা যাচ্ছে, 2021 থেকে 2025 সালের মধ্যে 74 হাজার 899টি ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) ইস্যু করা হয়। তার মধ্যে 62 হাজার 88টি ডিসিআর জাল।