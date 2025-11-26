জটিলতা তৈরি করেছে এসএসসি, 'সুপ্রিম' পর্যবেক্ষণের পর সব মামলা ফিরল হাইকোর্টে
2016 সালের বাতিল হওয়া প্যানেলের নতুন করে পরীক্ষা হয়েছে 2025 সালে ৷ কিন্তু এবার অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷
Published : November 26, 2025 at 2:24 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 26 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের 2025 সালের নতুন নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ এসএসসি'র জটিলতা তৈরি করছে বলেও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন দুই বিচারপতি ৷ সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত ৷ পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানিয়েছে বেঞ্চ ৷
2016 সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায় সুুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষা হয় গত সেপ্টেম্বরে ৷ এই পরীক্ষা হওয়ার আগে থেকেই অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ এছাড়া চিহ্নিত দাগি প্রার্থীরা পরীক্ষা বসা নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে ৷
এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, 2025 সালের এসএসসির নতুন পরীক্ষা সংক্রান্ত সব মামলা শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "স্কুল সার্ভিসের 2016 সালের চাকরি বাতিলের নতুন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা স্কুল সার্ভিস কমিশনের জন্যই হয়েছে ৷ আদালত স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন রুল তৈরি করতে বলেনি ৷"
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "আজ বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসএসসি কোনও দাগি প্রার্থীকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরি দিতে পারবে না ৷ এসএসসি যে বিশেষ ভাবে সক্ষম দাগি প্রার্থীকে পরীক্ষায় স্থান দিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্ট আগেই তা বাতিল করে দিয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়েছে, কোনও অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না ৷"
স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার আগে থেকে একের পর এক মামলা দায়ের হয়েছে ৷ এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি ৷
এই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রুল পরিবর্তন করে যোগ্য ও নতুন চাকরি প্রার্থীদের একসঙ্গে পরীক্ষা নেওয়ার কথা আদালত বলেনি ৷ এভাবে জটিলতা তৈরি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ এছাড়া কোনও দাগি প্রার্থীকে যেন নতুন পরীক্ষায় বসার সুযোগ না-দেওয়া হয়, এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে আগেই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
এই আবহে নতুন পরীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়া-সহ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য যত মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল, এবার থেকে সেই সব মামলা কলকাতা হাইকোর্টকে শুনতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আগামী 28 নভেম্বর সেই মামলাগুলির শুনানি হওয়ার কথা ৷ কিন্তু এদিন শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণের ফলে নতুন করে জটিলতা বাড়তে পারে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ৷ কারণ, এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন ৷
চলতি বছরের 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত স্কুলগুলির 25,752 জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি বাতিল করে দেয় ৷ বেঞ্চ রায়ে জানায়, এই মামলায় পুরো প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত এবং বড় আকারের কারচুপি হয়েছে ৷ এরপর পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালে চিহ্নিত যোগ্য শিক্ষকদের ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷ তবে গ্রুপ-সি ও ডি পদে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বলে শিক্ষাকর্মীদের চাকরি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় ৷
পাশাপশি শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, চলতি বছরের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে ৷ এই পরীক্ষায় শুধু যোগ্য প্রার্থীরাই অংশ নিতে পারবেন ৷ কোনও অযোগ্য প্রার্থী যেন নতুন পরীক্ষায় না বসে, বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যকে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষা দফতর ফের এসএসসি'র নয়া নিয়োগ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে ৷ সেপ্টেম্বর মাসে দু'দিন এই নতুন পরীক্ষা হয় ৷ কিন্তু এই পরীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর বরাদ্দ করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ এর সঙ্গে দোসর হয়েছিল, অযোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার বিষয়টি ৷
গত 12 নভেম্বরের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, "10 নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা বিবেচনাধীন ৷ তাই পরীক্ষার যে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ এই মামলার নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করবে ৷"