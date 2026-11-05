তৃণমূলের 10 বিদ্রোহী বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজ মামলা, হাইকোর্টকেই শুনতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

তৃণমূলের 10 বিদ্রোহী বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজ মামলা, হাইকোর্টকেই শুনতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
TMC MLA Disqualification Petition: তৃণমূলের যে 10 জন বিধায়ক দল ছেড়েছেন, তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজের মামলার নিষ্পত্তি কলকাতা হাইকোর্টেই ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : November 5, 2026 at 1:24 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 5 নভেম্বর: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 10 জন বিধায়ক বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ছেড়ে পৃথক গণতান্ত্রিক তৃণমূল গড়েছেন ৷ এই বিধায়কদের পদ খারিজের দাবিতে শীর্ষ আদালতে দায়ের করা কালীঘাট তৃণমূলের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট ৷
বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মুহূর্তে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথাযথ ৷ এখন শীর্ষ আদালত এই আবেদন খারিজ করে দিচ্ছে ৷
তবে, মামলাকারী শোভনদের চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে এ বিষয়ে আলাদা মামলা দায়ের করতে পারবেন ৷ শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছে, যাতে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করা হয় ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল ছেড়ে আসা বিধায়কদের ব্যাপারে বিধানসভার অধ্যক্ষের তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা থাকলেও তা এখনও হয়ে ওঠেনি ৷ এদিন আইনজীবী জানান, গত 8 জুলাই বিধায়কদের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ পাঁচ মাস হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, "আমরা বুঝতে পারছি ৷ কিন্তু এত দ্রুত শুনানি করা সম্ভব নয় ৷"
22 অক্টোবর তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসা 10 জন বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজ করতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মমতা-পন্থী তৃণমূলের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন তিনি ৷
মামলায় যুক্ত করা হয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা এবং ফিরহাদ হাকিম-সহ 10 জন বিধায়ককে। এর আগেও শীর্ষ আদালতে ঋতব্রত-সহ বাকিদের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন শোভনদেব। কিন্তু সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, এই বিষয়ে স্পিকার (অধ্যক্ষকে) কোনও নির্দিষ্ট সময় সীমাও বেঁধে দেয়নি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ।
আদালত জানিয়েছিল, 2021 সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন বা বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা স্পিকারের হাতে রয়েছে। তবে, এর জন্য স্পিকারকে উপযুক্ত সময় দেওয়া হয় । সাধারণত তিন মাসের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তাই এই মামলায় নতুন করে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত।
এরপরই বিধানসভার স্পিকার ত্রুটি রয়েছে উল্লেখ করে শোভনদেবের আবেদন খারিজ করে দেন। আবেদনের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, নিয়ম অনুযায়ী আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া নথিতে স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলা হয়নি বলে জানান স্পিকার। পাশাপাশি, স্পিকার জানিয়েছিলেন সঠিক পদ্ধতিতে ফের আবেদন করা যাবে। এবার স্পিকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ফের সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেছিলেন শোভনদেব।