বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ কলেজিয়ামের

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ কলেজিয়ামের
Justice Tapabrata Chakraborty: সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম এক বৈঠকের পর মোট চারটি হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেছে ।
Published : October 27, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করার সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম । এছাড়াও আরও একাধিক হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে কলেজিয়াম ।
গতকাল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম এক বৈঠকের পর মোট চারটি হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেছে । কলেজিয়ামের পক্ষ থেকে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, পটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সুধীর সিংকে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করা হয়েছে, বর্তমানে গুজরাত হাইকোর্টে কর্মরত বিচারপতি মানস রঞ্জন পাঠককে গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করা হয়েছে, তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি পি সাম কোশিকে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের আগে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বেশ কয়েকমাস কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বভার সামলেছেন । স্বাভাবিক ভাবেই আইনজীবী মহলে গুঞ্জন ছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী দেশের কোনও না কোনও হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বদলি হবেন ।
গত 19 জুন কলকাতা হাইকোর্টের 44তম প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অবসর গ্রহণের পর থেকে কলকাতা হাইকোর্টের 'সিনিয়র মোস্ট' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিল কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক । এরপর গত 5 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বভার সামলেছেন । তাঁর পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ গত 9 সেপ্টেম্বর তাঁকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আরএন রবি । শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ রাজ্যের একাধিক আমলা ।
কলকাতা হাইকোর্টের নব নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি সেদিন নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসুর মাটি এই পশ্চিমবঙ্গ । যে মনীষীরা স্বাধীনতার জন্ম দিয়েছেন ।
বিচার বিভাগের প্রতি বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "নৈতিকতার সঙ্গে কোনও আপোস নয় ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সবচেয়ে পুরনো ৷ দেশের মধ্যে এই হাইকোর্টের বার খুবই পরিচিত । তাই আমার বাকি সহযোদ্ধা বিচারপতিদেরও বলছি, বিচারের দরজা সব সময় খোলা রাখা দরকার ৷ সাধারণ মানুষকে বিচার দিতে হবে ৷ বকেয়া মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে নজর দিতে হবে ৷ আধুনিক প্রযুক্তিকে বিচার ব্যবস্থায় সরলভাবে কাজে লাগাতে হবে ৷ আমি এখনও একজন আইনজীবী ৷ বার ও বেঞ্চের মধ্যে কোনও সমস্যা হলে বসে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে ৷"