বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতিকে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ
বিচারপতি রভীন্দ্র ভি ঘুগে বম্বে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷
Published : August 9, 2026 at 4:29 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি রভীন্দ্র ভি ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷ গত 19 জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ এবার তাঁর পরীবর্ত খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে । সেই দৌড়ে অন্যদের থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন বিচারপতি ঘুগে ।
বর্তমানে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ এমতাবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম গত 6 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি রভীন্দ্র ভি ঘুগের নাম সুপারিশ করে ৷ এছাড়া দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাওকে পটনা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মহেশচন্দ্র ত্রিপাঠিকে বম্বে হাইকোর্টের ও পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি অশ্বিনী কুমার মিশ্রকে ওই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতি করার সুপারিশ করা হয়েছে কলেজিয়ামের তরফে ৷
বিচারপতি রভীন্দ্র ভি ঘুগে বর্তমানে বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন ৷ 1990 সালে ঔরাঙ্গাবাদ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করার পর বম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন তিনি ৷ 2013 সালে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন ৷ বিচারপতি হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছেন বিচারপতি ঘুগে ।
এর আগে গত 19 জুন কলকাতা হাইকোর্টের 44তম প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অবসর গ্রহণ করেন ৷ তারপর থেকে কলকাতা হাইকোর্টের 'সিনিয়র মোস্ট' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছিল কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক ৷ এবার স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে নিযুক্ত করার সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ৷
উল্লেখ্য কলকাতা হাইকোর্ট গতকালই আট জন নতুন বিচারপতি শপথ গ্রহণ করেছেন ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একে একে বিচারপতি আর্যক দত্ত, অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ কুমার দে, পার্থপ্রতিম রায়, সুদীপ দেব, অনুজ সিং, অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় ও রিশাদ মেদোরাকে শপথ বাক্য পাঠ করান ৷ তবে আট জন নতুন বিচারপতি পেলেও খুব শীঘ্রই কলকাতা হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারপতি অন্য হাইকোর্টে বদলি হতে পারেন বলেও হাইকোর্ট সূত্রের খবর ৷