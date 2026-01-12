কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুজয় পালের নাম সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম
প্রধান বিচারপতি পেতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ৷
Published : January 12, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে প্রধান বিচারপতি পদের দায়িত্ব নেওয়ার সুপারিশ করেছে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। গত 9 জানুয়ারি এক বৈঠকের পর কলেজিয়াম এই সুপারিশ করেছে । গত 26 সেপ্টেম্বর, বিচারপতি সুজয় পালকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল। প্রবাসি বাঙালি বিচারপতি সুজয় পালের এই দীর্ঘ তিলোত্তমা সফরের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক এজলাসে।
1964 সালের 21 জুন, বিচারপতি সুজয় পাল জন্ম মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ৷ শৈশব থেকে পড়াশোনা, এমনকি আইনের পড়াশোনা ও প্র্যাকটিস করেছেন মধ্যপ্রদেশে ৷ পরে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতিও হন তিনি। বাবা স্বর্গীয় ননীগোপাল পাল। মাতা শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী পাল। জব্বলপুরের রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং আইনের ডিগ্রি এলএলবি পাশ করেন।
1990 সালে মধ্যপ্রদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করান। আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করেছেন। এরপর 2011 সালের 27 মে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে 2014 সালের 14 এপ্রিল স্থায়ী বিচারপতি হন । 2024 সালের 26 মে তাঁকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে বদলি করা হয় ৷ 2025 সালের 26 মে, প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলির সুপারিশ করে। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে বদলি হয়ে আসেন বিচারপতি সুজয় পাল।
গত 15 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। তারপর বিচারপতি সৌমেন সেনকে কিছুদিনের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক। বর্তমানে বিচারপতি সেন মেঘালয় হাইকোর্ট থেকে কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। বিচারপতি সুজয় পাল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পদ সামলাচ্ছিলেন।
তাঁর প্রধান বিচারপতি হওয়া নিয়েও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সেই গুজনে কার্যত সিলমোহর দিল। এবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলেই বিচারপতি পাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হবেন। ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব থেকে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সুজয় পালের এই উত্তরণ কলকাতা হাইকোর্টের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কাজে আরও গতি আনবে বলে মনে করছে আইনমহল।
সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম
সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম হল ভারতের বিচার বিভাগীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া ৷ যেখানে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ থেকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ দেশের শীর্ষ আদালত ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ এবং বদলির সিদ্ধান্ত নেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের চারজন প্রবীণ বিচারপতিদের একটি ফোরাম। এটি সংবিধানের অংশ নয় ৷