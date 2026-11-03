রায়ের 9 মাস পরও কেন মেটানো হল না সম্পূর্ণ বকেয়া ডিএ, প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

রায়ের 9 মাস পরও কেন মেটানো হল না সম্পূর্ণ বকেয়া ডিএ, প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের
Supreme Court on DA Dues: রাজ্যের গ্রান্টস ইন এইড কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা কেন এখনও বকেয়া রয়েছে? মঙ্গলবার ডিএ মামলার শুনানিতে প্রশ্ন করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : November 3, 2026 at 3:22 PM IST
কলকাতা/নয়াদিল্লি, 3 নভেম্বর: বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ তার পর কেটে গিয়েছে ন’মাস ৷ তার পরও কেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পেলেন না ? মঙ্গলবার সেই প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত ৷
পাশাপাশি রাজ্যের গ্রান্টস ইন এইড কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এখনও কেন মেটানো হয়নি, সেই বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট । বকেয়া ডিএ মেটানো সংক্রান্ত যে কমিটি সুপ্রিম কোর্ট গড়ে দিয়েছে, সেখানে এই কর্মচারীদের দাবিদাওয়া পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এর পর কমিটি রিপোর্ট দিলে শীর্ষ আদালত এই নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে ৷
গত ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ বিষয়টি তদারকির জন্য প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয় ৷ পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজ্য সরকারকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলে আদালত ৷
সেই মতো রাজ্য সরকার মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে তৃতীয় স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে । পাশাপাশি রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালত নিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা কমিটি আগামী 14 ডিসেম্বর ফের বৈঠকে বসতে চলেছে সবপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ।
বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ জানিয়েছে, কমিটি সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট পেশ করবে । আগামী 29 জানুয়ারি হবে ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানি । তবে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নভেম্বর, প্রায় নয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর, কেন এখনও বকেয়া দিয়ে দেওয়া হয়নি ? প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র ।
অন্যদিকে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চে এদিন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকরা এখনও এক টাকাও মহার্ঘ ভাতা পাননি । পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের আরেক আইনজীবী ফিরদৌস শামিম দাবি করেছেন, আগের সরকার আদালত নিযুক্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছিল মোট 42 হাজার কোটি টাকার মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে । এখনও পর্যন্ত মাত্র আট হাজার কোটি টাকার মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে । এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরসভা-পঞ্চায়েতের অধীনস্থ কর্মী, যাঁরা মূলত গ্রান্টস ইন এইড কর্মচারী বলে পরিচিত, তাঁরাও এখনও পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা পাননি ।
সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, আইনজীবীদের মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ বক্তব্য আদালত নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা কমিটির কাছে পেশ করতে হবে । ওই কমিটি তাদের বক্তব্য শোনার পর একটি রিপোর্ট পেশ করবে সুপ্রিম কোর্টে । সেই রিপোর্ট দেখেই আদালত তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।
উল্লেখ্য, গ্রান্টস ইন এইড কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা এখনও না-মেটানোর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টেও একাধিক মামলা দায়ের করেছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি সংগঠন । সেই মামলায় রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে আগেই জানানো হয়েছে গ্রান্টস ইন এইডরা অন্যান্যদের মতোই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পাবেন । তবে তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে ।
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