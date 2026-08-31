জমি-কাণ্ডে প্রশ্নই করা হয়নি, অভিষেকের PA'র দাবি, রাজ্যের কাছে ভিডিয়ো চাইল সুপ্রিম কোর্ট

জমি-কাণ্ডে প্রশ্নই করা হয়নি, অভিষেকের PA'র দাবি, রাজ্যের কাছে ভিডিয়ো চাইল সুপ্রিম কোর্ট
আদালতে সুমিতের আইনজীবীর দাবি, বরং প্রশ্ন করা হয়েছে পরিবার নিয়ে, তৃণমূলের সংগঠন নিয়ে, দলের নিয়োগ-পদ্ধতি এবং অর্থের উৎস নিয়ে !
Published : August 31, 2026 at 2:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: 11 দিন ধরে জেরা । দিনে আট থেকে ন'ঘণ্টা । কখনও এক এফআইআর, কখনও অন্য মামলায় ডাকা । কিন্তু যে অভিযোগে তদন্ত, শালবনির সেই সরকারি জমি দখল ও জালিয়াতি মামলার লেনদেন নিয়ে নাকি একটি প্রশ্নও করা হয়নি ! বরং প্রশ্ন করা হয়েছে পরিবার নিয়ে, তৃণমূলের সংগঠন নিয়ে, দলের নিয়োগ-পদ্ধতি এবং অর্থের উৎস নিয়ে !
তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত রায়ের এই অভিযোগ ঘিরেই সোমবার সরগরম হল সুপ্রিম কোর্ট । শেষ পর্যন্ত তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিয়ো, অডিয়ো এবং প্রশ্নোত্তরের নথি দেখতে চাইল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ । একই সঙ্গে আগামী 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুমিতের গ্রেফতারির উপর সুরক্ষাও বহাল রাখল শীর্ষ আদালত ৷
সুমিতের দাবি, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পুরো পর্বই ভিডিয়োয় রেকর্ড করা হয়েছে ৷ ফলে তদন্তকারীরা কী প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি কী উত্তর দিয়েছেন, তা নিয়ে কোনও পক্ষের বক্তব্যের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই, আদালত চাইলে নিজেই সেই রেকর্ড দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে শুনানি চলছিল সুমিতের আবেদনের । শালবনি জমি-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের আগাম জামিন না-দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন তিনি । 3 অগস্ট হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল । তার পর 6 অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট তাঁর গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দেয় ।
এ দিন সুমিতের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন । আদালতে আইনজীবীর দাবি, সুমিতকে 11 দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে কার্যত কোনও প্রশ্ন করা হয়নি । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি 10 লক্ষ টাকার লেনদেনের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে । অথচ সেই লেনদেন নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের বদলে তদন্তকারীরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন । প্রশ্ন করেছেন তৃণমূল কী ভাবে লোক নিয়োগ করে, দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম কী ভাবে চলে, অর্থ কোথা থেকে আসে- এসব নিয়েও । আইনজীবীর বক্তব্যের সারকথা ছিল, "যে অপরাধে তদন্ত, সেই অপরাধ নিয়ে প্রশ্ন কোথায় ?"
তবে এখানেই মামলার অন্য ছবি তুলে ধরেছে রাজ্য । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা । তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন যে সুমিতকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়নি । তদন্তের নথির উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, সুমিতের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ টাকা জমা পড়েছে কি না, তাঁকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল । শুধু তাই নয়, তদন্ত এগোতে গিয়ে আরও কিছু নগদ জমার তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলেও জানান তিনি । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, "এটি হিমশৈলের চূড়া মাত্র হতে পারে ।" অর্থাৎ, রাজ্যের দাবি অনুযায়ী, তদন্ত শুধু 10 লক্ষ টাকার একটি লেনদেন ঘিরে নয় । এর পিছনে রয়েছে সরকারি বা ভেস্টেড জমিকে বেসরকারি জমিতে রূপান্তরের অভিযোগ এবং আরও বড় অঙ্কের লেনদেনের সম্ভাবনা ।
এরপরই রাজ্যের কাছে বেঞ্চ জানতে চায়, 60 লক্ষ, 20 লক্ষ, 40 লক্ষ টাকার মতো একাধিক লেনদেনের উৎস নিয়ে সুমিতকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল কি না । সেই সঙ্গে জানতে চাওয়া হয়, এই নগদ জমা ও লেনদেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী, তা তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদে তুলেছিলেন কি না । এরপরই প্রধান বিচারপতি জানতে চান, সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রশ্নোত্তরের প্রতিলিপি এবং পুরো অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ড আদালতের সামনে পেশ করা যাবে কি না । রাজ্যের হয়ে সলিসিটর জেনারেল জানান, তদন্তে যে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদের রেকর্ড রয়েছে, তা আদালতের সামনে দেওয়া হবে । কোনও তথ্য গোপন করা হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি ।
সুমিতের আইনজীবীর বক্তব্য সত্যি হলে, রেকর্ডেই দেখা যাবে- তাঁকে কি সত্যিই জমি-কাণ্ডের নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে জেরা করা হয়েছিল, নাকি তদন্তের পরিধি চলে গিয়েছিল পরিবার এবং রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের দিকে । অন্য দিকে, রাজ্যের বক্তব্য সত্যি হলে, সেই রেকর্ডেই দেখা যাবে- নগদ টাকা জমা এবং কোটি কোটি টাকার কথিত লেনদেন নিয়ে তদন্তকারীরা সুমিতকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন ।
শুনানিতে আরও একটি বড় অঙ্কের লেনদেনের প্রসঙ্গ ওঠে । একটি রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি সংস্থায় প্রায় 30 কোটি টাকা স্থানান্তরের অভিযোগের কথা আদালতে জানানো হয় । ওই সংস্থাকে ঘিরে অন্য মামলাতেও তদন্ত চলছে বলে জানায় রাজ্য । এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । ওই সংস্থাকে ঘিরে চলা বিভিন্ন মামলার তদন্ত নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতি অতীতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে শুনানিতে । রাজ্যের পালটা বক্তব্য, অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত কতটা এগোল বা থমকাল, তার সঙ্গে রাজ্য পুলিশের তদন্তের সরাসরি সম্পর্ক নেই । নিজেদের তদন্তে কোনও লেনদেন প্রাসঙ্গিক বলে মনে হলে, সেটি খতিয়ে দেখতেই পারে পুলিশ ।
শালবনির এই মামলায় প্রতারণা, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, জাল নথি তৈরি, জাল নথি ব্যবহার এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো ধারায় মামলা হয়েছে । হাইকোর্টে সুমিতের আইনজীবী দাবি করেছিলেন, এফআইআরে তাঁর নাম ছিল না; তদন্ত চলাকালীন তাঁর নাম উঠে আসে । তাঁর বিরুদ্ধে জমি লেনদেনের সঙ্গে সরাসরি যোগের প্রমাণও নেই বলে দাবি করা হয়েছিল । রাজ্য অবশ্য সেই বক্তব্য মানেনি ।
এর আগে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে সুমিতের গ্রেফতারির সুরক্ষা তুলে নিয়ে তাঁকে হেফাজতে জেরা করার আবেদন জানিয়েছিল । রাজ্যের অভিযোগ ছিল, তিনি তদন্তে যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন না । সেই অবস্থান থেকেই হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল । কিন্তু সোমবারের শুনানিতে সেই বিতর্কই নতুন মোড় নিল । এ বার প্রশ্ন শুধু সুমিত সহযোগিতা করছেন কি না, তা নয় । প্রশ্ন, তাঁকে ঠিক কী প্রশ্ন করা হয়েছিল ? আর সেই প্রশ্নের উত্তরই হয়তো মিলবে আদালতের চাওয়া ভিডিয়ো ও অডিয়ো রেকর্ডে ।
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