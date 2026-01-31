লালবাজারে নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুপ্রতিম সরকার, অতীত টেনে খোঁচা সুকান্তর

লালবাজারে নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুপ্রতিম সরকার, অতীত টেনে খোঁচা সুকান্তর
এডিজি দক্ষিণবঙ্গ বিনীত গোয়েলকে অনুগত তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে তুলনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
Published : January 31, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর ৷ যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ ৷ শুক্রবার ঘোষণার পর শনিবার দুপুরে লালবাজারে এসে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুপ্রতিম সরকার ৷ এ দিন বিদায়ী কমিশনার মনোজ ভার্মা তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান ৷ সুপ্রতিম সরকারের কলকাতা পুলিশের শীর্ষে বসা নিয়ে অবশ্য কটাক্ষই করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
এ দিন দুপুরে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে কমিশনারের ঘরে যান সুপ্রতিম সরকার ৷ সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান মনোজ ভার্মা ৷ সুপ্রতিম সরকারকে সমস্ত দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে সিপি-র চেয়ার ছাড়েন তিনি ৷ সেখানে বসেই লালবাজারের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে অফিসিয়াল আলাপ-পরিচয় সারেন ৷
পরবর্তী সময়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কমিশনারের দফতরেই দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন সুপ্রতিম সরকার ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, শনিবারেই কলকাতা পুলিশের নতুন নগরপাল সবস্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেই একাধিক বিষয় বৈঠক করবেন ৷
উল্লেখ্য, সুপ্রতিম সরকার দীর্ঘদিন রাজ্য পুলিশে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে দায়িত্ব সামলেছেন ৷ সেখান থেকেই তাঁকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদে নিয়ে আসা হল ৷ আর তাঁর ছেড়ে আসা এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে বিনীত গোয়েলকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ তাঁকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-র প্রধান পদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অবশ্য কটাক্ষই করলেন ৷ সুপ্রতিম সরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সুপ্রতিম সরকার আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কোলে বসতেন ৷ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন ৷ সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় এই সুপ্রতিম সরকারই মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করেছিলেন এবং ভ্যানে তুলেছিলেন ৷ এই সুপ্রতিম সরকার বামফন্টের কোলের অফিসার ছিলেন ৷"
অন্যদিকে, বিনীত গোয়েল প্রশ্নে সুকান্ত আরজি করের প্রসঙ্গে টেনে বলেন, "আর বিনিত গোয়েল হলেন এমন একজন অফিসার, আরজি কর ধর্ষণ-কাণ্ডে যাঁর ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে ৷ আরজি করের ঘটনায় তাঁকে সরাতে বাধ্য হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে ফিরিয়ে আনার কারণ হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আনুগত্য ৷ এরকম সমর্পিত কর্মী, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও হন না ৷"