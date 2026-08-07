তোলাবাজি-দুর্নীতি করলেই অ্যাকশন ! বঙ্গ বিজেপি নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা সুনীল বনসলের

তোলাবাজি-দুর্নীতি করলেই অ্যাকশন ! বঙ্গ বিজেপি নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা সুনীল বনসলের
রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীদের পর এবার দলের নেতা-কর্মীদের তোলাবাজি ও দুর্নীতি নিয়ে সতর্ক করলেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ।
Published : August 7, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 9:14 AM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতির পর এবার তোলাবাজি ও দুর্নীতি নিয়ে দলীয় নেতা, কর্মীদের সতর্ক করলেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল । বৃহস্পতিবার কলকাতা উত্তর শহরতলি ও বারাসত সাংগঠনিক জেলার সঙ্গে বৈঠকে এমনটাই জানান তিনি ৷
জানা গিয়েছে, সাংগঠনিক বৈঠকে সুনীল কর্মীদের সতর্ক করেন তোলাবাজি, দুর্নীতি বা কোনওরকম দলবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ এলে দল সেই কর্মীদের শোকজ করবে । প্রয়োজনে সাসপেন্ডও করা হতে পারে । তিনি দলের অবস্থান স্পষ্ট করে আরও জানিয়েছেন, পুলিশকেও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করতে বলবে দল ।
এর আগে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও দলের একাংশের দুর্নীতি ও তোলাবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ স্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ করেছিলেন । শমীকের কথায়, "সতর্ক করার পরেও যদি কেউ তা অমান্য করে, তাহলে সরকারকে বলব ব্যবস্থা নিতে ।"
এদিন সুনীল কর্মীদের বুঝিয়ে দেন, দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে পাশে দাঁড়াবে না দল ৷ বরং কঠোর পদক্ষেপ করা হবে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে । তোলাবাজির অভিযোগের আবহে সম্প্রতি দিল্লিতে সুনীলের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্যের বৈঠক হয় । তারপরেই রাজ্যে এসে বৈঠক করলেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ৷ স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতি ও দলবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে দল যে কঠোর, সেই মনোভাব কথায় কথায় স্পষ্ট করে দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব । দলের একাংশের মতে, তোলাবাজি ও দুর্নীতির প্রশ্নে সুনীলকে দিয়ে সংগঠনকে কড়া বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ রাজ্য নেতৃত্বের ।
বঙ্গ মসনদে এই প্রথমবার আসীন হয়েছে বিজেপি । মাত্র তিন মাস বয়স সরকারের ৷ তারই মধ্যে দলের ভিতরে একাধিক বেনিয়ম নিয়ে জেরবার রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্ব । রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী- রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীদের পর এবার দলের নেতা, কর্মীদের তোলাবাজি ও দুর্নীতি নিয়ে সতর্ক করলেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক।