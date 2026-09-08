বাঘের হামলায় ব্রেন ডেথ, মৎস্যজীবীর অঙ্গদানে বাঁচবে অন্যের জীবন ! বিরল নজির সুন্দরবনে

বাঘের হামলায় ব্রেন ডেথ, মৎস্যজীবীর অঙ্গদানে বাঁচবে অন্যের জীবন ! বিরল নজির সুন্দরবনে
প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকের মধ্যেও অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে আজিতের অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা ।
Published : September 8, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: বাঘের হামলায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সুন্দরবনের 36 বছরের মৎস্যজীবী আজিত মোল্লা । তবে শেষরক্ষা হয়নি ৷ সেখানেই তাঁর ব্রেন ডেথ হয় বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ এরপর তাঁর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার । পরিবারের দাবি, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার তাঁদের মতো পরিবারের ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তের নজির খুবই কম । প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকের মধ্যেও অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে আজিতের অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা ।
দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলির মৈপিঠের নগেনাবাদ এলাকার বাসিন্দা আজিত মোল্লা । গত 2 সেপ্টেম্বর সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার শিকার হন তিনি । পরিবারের সদস্য সমীর মোল্লা বলেন, মঙ্গলবার বরফ ও মাছ ধরার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তাঁরা নদীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন । বুধবার নদীতে মাছ ধরার সময় জালে জট লেগে যায় । সেই জাল ছাড়ানোর জন্য কালীবেরার চরে গিয়েছিলেন আজিত ও তাঁর সঙ্গীরা । তখনই আচমকা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বাঘ ।
আজিতের সঙ্গে থাকা মৎস্যজীবীরাই কোনওরকমে তাঁকে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করেন । এরপর মৈপীঠ সোনিয়ারবাজার এলাকার গৌর সিদের কাছে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় । সেখান থেকে তাঁকে জামতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে গুরুতর অবস্থায় কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে । হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছিল তাঁর ।
এরপর শুক্রবার পরিবারের কাছে আসে দুঃসংবাদ । আজিতের ব্রেন ডেথ হয়েছে বলে পরিবারকে জানানো হয় । সমীর মোল্লা বলেন, "চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা জানতে পারি, ওঁর ব্রেন ডেথ হয়েছে । তারপর সেই পরিস্থিতিতেই পরিবারের সদস্যরা অঙ্গদানের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন । আজিতের স্ত্রী, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়রা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর শরীরের যে অঙ্গগুলি দান করা সম্ভব, সেগুলি অন্য মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে দেওয়া হবে । পরিবারের তরফে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবরও নেওয়া হয় ।" অঙ্গদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানার পরেই তাঁরা স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানিয়েছেন সমীর ।
অঙ্গদানের বিষয়ে পরিবারকে বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এপিডিআর । সংগঠনের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহ-সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে লাগাতার কথা বলেন । অঙ্গদানের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে অন্য মানুষের জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁদের বোঝানো হয় । এরপর আজিতের স্ত্রীও অঙ্গদানের সম্মতিপত্রে সই করতে রাজি হন । মঙ্গলবার হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সম্মতিপত্র জমা দেওয়ার পর অঙ্গগ্রহীতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা । নির্ধারিত চিকিৎসা প্রোটোকল মেনে আজিতের দানযোগ্য অঙ্গগুলি সংগ্রহ ও প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া এগোনোর কথা রয়েছে ।
আজিতের পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং চারটি শিশু কন্যা । পরিবারের কাছে তাই এই মুহূর্তটা একদিকে প্রিয় মানুষকে হারানোর অসহনীয় শোক, অন্যদিকে সেই মানুষটির অঙ্গের মাধ্যমে অন্য কারও জীবন বাঁচানোর আশার মুহূর্ত । সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে যে মানুষটি বাঘের হামলার শিকার হয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্গই হয়তো নতুন করে বাঁচার সুযোগ করে দেবে অন্য কোনও মানুষকে ।
পরিবারের দাবি, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা এবং ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গদানের এমন ঘটনা অত্যন্ত বিরল । সেটি তারা বিভিন্ন খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন । তাদের এই সিদ্ধান্ত তাই শুধু একটি পরিবারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, অঙ্গদান নিয়ে সচেতনতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে । মৃত্যুশোক বুকে চেপে রেখে অন্যের জীবন বাঁচানোর এই সিদ্ধান্ত সুন্দরবনের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে এক মানবিক নজির হয়ে উঠতে পারে ।