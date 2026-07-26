ঘূর্ণিঝড়ের ঢাল, জলবায়ুর রক্ষাকবচ সুন্দরবন ! বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসে পরিবেশবান্ধব পর্যটনে জোর

ঘূর্ণিঝড়ের ঢাল, জলবায়ুর রক্ষাকবচ সুন্দরবন ! বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসে পরিবেশবান্ধব পর্যটনে জোর
প্রকৃতিকে ধ্বংস করে উন্নয়ন নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করেই এগোতে হবে ! রায়চকের অনুষ্ঠান থেকে বার্তা রাজ্যের ৷
Published : July 26, 2026 at 6:16 PM IST
রায়চক, 26 জুলাই: সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য শুধু গাছের সমাহার নয়, উপকূল বাংলার কোটি মানুষের নিরাপত্তার প্রাকৃতিক প্রাচীর । ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত- প্রতিটি সংকটের বিরুদ্ধে এই সবুজ ঢালই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে । সেই ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের বার্তাকে আরও জোরালো করতেই বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসে রায়চকে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল রাজ্য পর্যটন দফতর । অনুষ্ঠানের মূল সুর ছিল - প্রকৃতিকে রক্ষা করেই উন্নয়ন, আর পরিবেশকে বাঁচিয়েই পর্যটনের প্রসার ।
শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার রায়চকের তাজ গঙ্গা কুটিরের রয়্যাল প্যাভিলিয়নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, পর্যটন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, পর্যটন দফতরের আধিকারিক, পরিবেশবিদ, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাসিন্দারা ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা একবাক্যে বলেন, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেবল জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার নয়, উপকূলের মানুষের জীবন ও জীবিকার অন্যতম ভরসাও । ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় এই অরণ্যই প্রাকৃতিক ঢালের মতো কাজ করে, বাতাসের গতি কমায়, ঢেউয়ের ধাক্কা শোষণ করে এবং উপকূলকে রক্ষা করে । একই সঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার-সহ অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নিরাপদ আবাসও এই ম্যানগ্রোভ বন ।
পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "সুন্দরবনকে রক্ষা করেই পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে চায় রাজ্য সরকার । উন্নয়ন ও পরিবেশ- এই দুটিকে কখনও আলাদা করে দেখা যায় না । পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে একদিকে যেমন সুন্দরবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে, তেমনই স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন পথ খুলবে ।"
তিনি আরও জানান, সরকারের লক্ষ্য এমন পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট না করেই সুন্দরবনের সম্ভাবনাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা যায় ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব পায় 'ব্লু কার্বন' অর্থনীতি । পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানান, ম্যানগ্রোভ পৃথিবীর অন্যতম কার্যকর কার্বন সিঙ্ক । এই বনভূমি বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখতে সক্ষম । ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাঁদের বক্তব্য, আজ একটি ম্যানগ্রোভ গাছ রক্ষা করা মানে আগামী প্রজন্মের জন্য আরও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলা ।
পর্যটন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "প্রকৃতিকে ধ্বংস করে উন্নয়ন নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করেই এগোতে হবে । পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে ।"
সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা বলেন, "সরকার একা কখনও সুন্দরবনকে রক্ষা করতে পারবে না । স্থানীয় মানুষ, পরিবেশপ্রেমী, গবেষক এবং প্রশাসন- সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে । মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়লেই ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের লড়াই আরও শক্তিশালী হবে ।"
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা কয়েক জন ব্যক্তি ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান । তাঁদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি জানানো হয় । একই সঙ্গে সুন্দরবনের সবুজ সম্পদ রক্ষায় আগামী দিনেও সম্মিলিত উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান অতিথিরা ।