দিল্লি বিস্ফোরণ: 26/11-র ধাঁচে হামলা রুখতে কড়া নজরদারি জলপথে, সুন্দরবনে তল্লাশি রেল-সড়কেও
দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের পর দেশজুড়ে জারি হয়েছে সতর্কতা ৷ সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে জল ও সড়কপথে ৷
Published : November 12, 2025 at 5:07 PM IST
সুন্দরবন, 12 নভেম্বর: 26/11 ঘটনার চক্রীরা জলপথে নৌকা করে এসে মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে হামলা চালিয়েছিল ৷ সেই ঘটনার পুরনাবৃত্তি আটকাতে 10 নভেম্বর দিল্লি বিস্ফোরণের পর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে সুন্দরবনের জলপথে ৷
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকা জলসীমা ভাগ করে নেয় বাংলাদেশের সঙ্গে ৷ তাই সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । এর পাশাপাশি সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে 117 নম্বর জাতীয় সড়কে নজরদারি চালানো হচ্ছে । প্রতিটি যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি করছেন জেলা পুলিশের কর্মীরা ।
দিল্লির লালকেল্লার মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণের পর দেশজুড়ে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট । সেইমতোই সুন্দরবনে শুধুমাত্র সড়কপথে নয়, জলপথ ও রেলপথে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পক্ষ থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া সকল মৎস্যজীবীদের চলছে চেকিং । এর পাশাপাশি ট্রলারগুলিতে পুলিশ কর্মীরা উঠে নজরদারি এবং তল্লাশি চালাচ্ছেন । সন্দেহভাজন কোনও ব্যক্তি এলাকায় এলে তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে খবর দেওয়ার জন্য এলাকাবাসী থেকে মৎসজীবীদের জানানো হচ্ছে । একইসঙ্গে হোভারক্রাফ্টের মাধ্যমে ভারতের জলসীমায় নজরদারি চালাচ্ছে নৌবাহিনী ।
মৎস্যজীবী সুদর্শন দাস বলেন, "দিল্লির ঘটনার পর থেকে গভীর সমুদ্রে যে সকল মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে যাচ্ছে তাদের ট্রলার এবং মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র আছে কি না সেগুলোই খতিয়ে দেখছে পুলিশ । সুন্দরবন পুলিশ জেলার ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পক্ষ থেকে ট্রলারের মধ্যে এসে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । পাশাপাশি সন্দেহভাজন কোনও ব্যক্তিকে দেখলে আমাদের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ।"
রেল পুলিশের পক্ষ থেকে আঁটোসাঁটো কড়া হয়েছে নিরাপত্তা ৷ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেনে নজরদারি চলছে রেল পুলিশের ৷ কাকদ্বীপ, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, বারুইপুর-সহ একাধিক স্টেশনে যাত্রীদের তল্লাশি করা হচ্ছে । পাশাপাশি যাত্রীদের দাঁড় করিয়ে তাঁদের ব্যাগও তল্লাশি করছেন রেল পুলিশের কর্মীরা ।
রেলযাত্রী রতন মাইতি বলেন, "রেল পুলিশের আধিকারিকরা প্রতিটি যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন । সেই যাত্রী কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে এইসব । আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন রেল পুলিশের কর্মীরা । এমনকি আমার সঙ্গে থাকা ব্যাগটির তল্লাশি নিয়েছেন তাঁরা ।"
শীতের মরশুমে সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও জারি করা হয়েছে সর্তকতা । বকখালি, মৌসুনি দ্বীপ, হেনরি আইল্যান্ড, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ডহারবার-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রেও নজরদারি চলছে জোরকদমে । নিরাপত্তায় কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছে না সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ ৷
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, "দিল্লির ঘটনার পর গোটা দেশজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে । রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে জনবহুল রাস্তা থেকে শুরু করে জলপথে নজরদারি চালানো হচ্ছে । সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে জলপথে ও সড়কপথে নজরদারি এবং নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে । জলপথে মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সবমিলিয়ে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা । জাতীয় সড়কেও প্রতিটি পণ্যবাহী গাড়ি এবং যাত্রীবাহী গাড়িকে নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে তল্লাশি করা হচ্ছে । দিল্লির ঘটনার পর সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ।"