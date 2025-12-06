গ্রামে ফিরলেও বাড়ি ফেরা হল না সোনালির, ভর্তি হাসপাতালে

গ্রামে ফিরলেও বাড়ি ফেরা হল না সোনালির, ভর্তি হাসপাতালে
সুদীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে গ্রামে ফিরলেন সোনালি ৷ তবে তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য় এখনও আছেন বাংলাদেশেই ৷
Published : December 6, 2025 at 7:56 PM IST
পাইকর (বীরভূম) 6 ডিসেম্বর: প্রায় 5 মাস পর শনিবার নিজের গ্রামে ফিরলেন বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া বীরভূমের সোনালি বিবি। শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ মালদা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সোজা নিয়ে আসা হয় বীরভূমের পাইকর গ্রামে। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রক্তশূন্যতার সমস্যায় ভুগছেন সোনালি ৷ আপাতত এই হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলবে ৷ এদিকে তাঁর ঘরে ফেরাকে আইনি লড়াই ও মানবিকতার জয় হিসেবে দেখছে বাংলার শাসক শিবির ৷
শুক্রবার রাতে মালদার মহদিপুর বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক সন্তান। তবে তাঁর স্বামী এবং সুইটি বিবির পরিবারের সদস্যরা এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। 23 জুন দিল্লিতে থাকাকালীন দিল্লি পুলিশের হাতে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার হন বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি বিবি সহ-6 জন। 26 জুন অসম বর্ডার দিয়ে সোনালি সহ 6 জনকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। সেখানে 20 অগস্ট বাংলাদেশের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেল হেফাজতে ছিলেন তাঁরা। 101 দিন জেলে থাকার পর 1 ডিসেম্বর বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।
সোনালিদের ভারতে ফিরিয়ে আনতে কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেও মামলা দায়ের হয়। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয় সোনালি বিবি ও তার নাবালক সন্তানকে। নিজের গ্রাম বীরভূমের পাইকরে ফিরলেও বাড়িতে ফিরতে পারেননি তিনি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে মাত্র 10 মিনিটের জন্য অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অবস্থাতাতেই আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয় সোনালির ৷ দীর্ঘদিন বাদে মেয়েকে কাছে পেয়ে আপ্লুত সোনালি ৷ তাকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সোনালি জানান, এখন তাঁর শরীর আগের থেকে ভালো থাকলেও হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে ৷
বৌদি সীমা বিবি বলেন, "এখনও আমার নন্দাই দানেশ শেখ বাংলাদেশে। তিনি ফিরলে আরও বেশি আনন্দ পেতাম। কাগজপত্র থাকার পরও মোদি সরকার এঁদের বাংলাদেশের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। ভালোভাবে খেতে দেওয়া হয় নি। তাই রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকলে এটা হত না।"
পাইকর গ্রামে উপস্থিত হয়ে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, "মোদি সরকার এখন ইংরে শাসকদের মতো ব্যবহার করছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে। আমরা সবসময় অত্যাচারিতদের পাশে আছি। যতক্ষণ না সুইটি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে আসছেন ততক্ষণ আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাব। বিজেপির রাজ্য যেগুলি আছে সেখানে বাংলায় কথা বললে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, আগামিদিনেও চলবে।"
এদিকে, সোনালির ঘরে ফেরাকে শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াই ও মানবিকতার জয় বলছে তৃণমূল। এদিন তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের নারী-শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই ঘটনাকে কেন্দ্রের "ঘৃণ্য চক্রান্তের" বিরুদ্ধে বড় জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পাশাপাশি বিএসএফের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছে বাংলার শাসক শিবির।
শাসকদলের দাবি, শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী এবং বাংলাভাষী হওয়ার কারণেই সোনালিকে এই চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। তাঁদের মতে, এটি নিছকই কোনও ভুল নয়, বরং একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। শশী পাঁজা আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছে।