তৃণমূল কার্যালয়ে টাকা উদ্ধারের ঘটনা সাজানো ! হাইকোর্টে সুমিতের স্ত্রী

তৃণমূল কার্যালয়ে টাকা উদ্ধারের ঘটনা সাজানো ! হাইকোর্টে সুমিতের স্ত্রী
Sumit Roy Wife Files Case in Calcutta High Court: কলকাতা হাইকোর্টে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ৷ সিবিআই তদন্তের আর্জি সুমিতের স্ত্রী সুস্মিতা রায়ের ৷
Published : November 9, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা রায় ৷ ডায়মন্ডহারবারে তৃণমূলের পার্টি অফিসে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে সুমিতের কোনও যোগ নেই, এই দাবিতে তিনি সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে মামলা করেছেন ৷ তাঁর আবেদনে টাকা উদ্ধারের ঘটনাটিকে সাজানো বলে দাবি করা হয়েছে ৷
তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়কের স্ত্রী’র অভিযোগ, ডায়মন্ডহারবারে তৃণমূলের পার্টি অফিসে নগদ টাকা উদ্ধরের সঙ্গে সুমিতের যোগসূত্র রয়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ কিন্তু, সেই উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে সুমিতের কোনও যোগ নেই বলে দাবি তাঁর স্ত্রী’র ৷ পুরো ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিবিআইকে নিযুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট আগেই সুস্মিতা রায়কে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছিল ৷ সেই মতো এদিন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে সুস্মিতার দায়ের করা মামলার শুনানি হতে পারে বলে আদালত সূত্রে খবর।
গত বৃহস্পতিবার ডায়মন্ডহারবারে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা উদ্ধার হয় ৷ পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জেরা করে ওই টাকার সন্ধান মিলেছে ৷ ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ পুলিশের এই দাবি মানতে চাননি ৷ তিনি পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে সুমিতকে ফাঁসানোর অভিযোগ করেন ৷ তিনি দাবি করেন, পুলিশ পরিকল্পতিভাবে ওই ঘটনা সাজিয়েছে ৷ তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে এনকাউন্টারে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তৃণমূল সাংসদ ৷
এবার কলকাতা হাইকোর্টে একই অভিযোগে মামলা করলেন সুস্মিতা ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, পুলিশি হেফাজতে তাঁর স্বামীর উপর নির্যাতন করা হয়েছে ৷ তাঁর দাবি, পুলিশি হেফাজতে সুমিতকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনকী মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চক্রান্তও করা হচ্ছে ৷ সুস্মিতা আবেদন করেছেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে অথবা, সিবিআই-কে দিয়ে এই সব কিছুর তদন্ত করানো হোক ৷
উল্লেখ্য শালবনী থানায় সরকারি জমি বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন সুমিত রায় ৷ কয়েকদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে সুমিত জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় মামলা রেগুলার বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন ৷ বিচারপতি জানান ছুটির পরে রেগুলার বেঞ্চেই হবে এই মামলার শুনানি ৷ এর আগে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ তার পরেই গ্রেফতার হয়েছিলেন সুমিত রায় ৷