ভবানী ভবনে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত, শালবনি জমি মামলায় তলব সিআইডি'র

ভবানী ভবনে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত, শালবনি জমি মামলায় তলব সিআইডি'র
শুক্রবার রাতেই সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে এই তলবের নোটিশ জারি করে সিআইডি। তদন্তকারীরা টালিগঞ্জের মহাবীরতলায় সুমিতের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দেন।
Published : August 8, 2026 at 10:52 AM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: অবশেষে সামনে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শালবনির জমি প্রতারণা মামলায় সিআইডি'র তলবে সাড়া দিয়ে শনিবার নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগেই সকাল 10টা নাগাদ ভবানী ভবনে হাজির হন তিনি। সিআইডি সূত্রে খবর, এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করবেন তদন্তকারীরা।
শুক্রবার রাতেই সুমিতের বিরুদ্ধে এই তলবের নোটিশ জারি করে সিআইডি। তদন্তকারী দল টালিগঞ্জের মহাবীরতলায় সুমিতের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দেয়। শালবনির জমি সংক্রান্ত প্রতারণার মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শনিবার ভবানী ভবনে হাজির হতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সিআইডি'র দফতরে হাজির হন অভিষেকের আপ্তসহায়ক। তবে, এর মধ্যেই সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও দু’টি মামলা দায়ের হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার। নতুন মামলাগুলিতে গ্রেফতারির আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি করে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত।
এদিনই সুমিতের আইনজীবী সৌগত ভট্টাচার্য দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। আদালতের তরফে জানানো হয়, এই মামলার দ্রুত শুনানি সম্ভব নয়। তালিকা অনুযায়ীই মামলাটির শুনানি হবে। আদালতে সুমিতের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চারটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। এর আগে দায়ের হওয়া দু’টি মামলায় সুমিত আগাম জামিন পেয়েছিলেন। সুমিতকে ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত মূলত মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার গ্রেফতারির পর। বর্তমানে জেলবন্দি সুজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের সূত্র ধরেই সুমিতের নাম সামনে আসে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে খবর।
অভিযোগ ওঠে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে সুমিতের নাম উঠে আসে । পাশাপাশি, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জমি সংক্রান্ত একটি প্রতারণা ও দুর্নীতির মামলাতেও সুমিতের নাম অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে। সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই এবার তাঁকে তলব করেছে সিআইডি। তদন্তকারীদের হাতে থাকা অভিযোগ, নথি এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
এর আগে সুমিতের খোঁজে শালবনি থানার পুলিশ কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও পৌঁছেছিল। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হলেও সুমিতের সন্ধান মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। এরপর থেকেই কার্যত আড়ালে ছিলেন তিনি। তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। মেদিনীপুর আদালতের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পাশাপাশি, তাঁর নামে লুকআউট নোটিশও জারি করা হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা যায়। এরপরই আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুমিত।
এই পরিস্থিতির মধ্যে এবার সিআইডির তলবে ভবানী ভবনে হাজির হলেন সুমিত। ফলে দীর্ঘদিন আড়ালে থাকার পর সুমিতের প্রকাশ্যে আসা এবং সিআইডির জেরার মুখোমুখি হওয়া তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শালবনির জমি সংক্রান্ত মামলায় তাঁর কাছ থেকে কী কী তথ্য পাওয়া যায়, নতুন কোনও নাম বা তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর।