শালবনি জমি দুর্নীতি কাণ্ডে সুমিত রায়কে জেরা, 'গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী' অভিষেকের আপ্তসহায়ক ?

শালবনি জমি দুর্নীতি কাণ্ডে সুমিত রায়কে জেরা, 'গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী' অভিষেকের আপ্তসহায়ক ?
Salboni Land Scam: সুমিত রায়কে প্রাথমিক জেরায় তদন্তকারীরা আপাতত সন্তুষ্ট বলেই জানা যাচ্ছে । শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার তদন্তে কোনদিকে এগোয় সেটা দেখার ৷
Published : September 12, 2026 at 1:24 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জেরা করে জমি সংক্রান্ত লেনদেন এবং আর্থিক কারবারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই শালবনিতে জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর ইতিমধ্যেই 8 দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়।
ভবানী ভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে হেফাজতে নেওয়ার পর থেকেই সুমিত রায়কে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রাথমিক জেরায় পাওয়া তাঁর বক্তব্যে তদন্তকারীরা আপাতত সন্তুষ্ট বলেই জানা যাচ্ছে । রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, জেরায় তদন্তকারীদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুমিত রায় সহযোগিতা করছেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের পরবর্তী দিক নির্ধারণ করতে চাইছেন আধিকারিকরা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 180 নম্বর ধারায় তাঁর বয়ানও রেকর্ড করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছেন তদন্তকারীরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, "সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। এই মামলায় কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সেই টাকা থেকে বেশ ক'য়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি লাভবান হয়েছেন বলে তদন্তে তথ্য উঠে এসেছে । সমস্ত তথ্য সামনে আনার ক্ষেত্রে সুমিত রায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হয়ে উঠতে পারেন।"
সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ। ওই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন এক জন আইপিএস আধিকারিক। তাঁর অধীনে রয়েছেন 2 জন ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক এবং বেশ ক'য়েকজন পুলিশকর্মী। আজও দীর্ঘ সময় ধরে সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মূলত তাঁর অতীতের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ এবং জমি সংক্রান্ত লেনদেনে তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখতেই এই বিশেষ দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তদন্তকারীদের মূল প্রশ্নের তালিকায় রয়েছে, কার নির্দেশে সুমিত রায় বিভিন্ন কাজ করতেন ? জমি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ? তাঁর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল কি না, সেটিও জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।
এর পাশাপাশি, অতীতে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে কোনও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী আধিকারিক কে ছিলেন, সেই আধিকারিক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি না, জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে থাকলে কী তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, এই সমস্ত বিষয় জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।
শুধু শালবনি জমি মামলায় তাঁর ভূমিকা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা পুরনো অভিযোগগুলির সূত্র ধরেও তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও। পুলিশ সূত্রের দাবি, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় কোটি কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য তদন্তে উঠে এসেছে। সেই টাকা একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল বলে অভিযোগ। ওই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন এবং সেই টাকা থেকে কারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
এই পরিস্থিতিতে সুমিত রায়ের বয়ান তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের হাতে থাকা নথি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখার কাজ হবে ।
তদন্তকারীদের সন্দেহ, সুমিত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা আগামিদিনে খতিয়ে দেখা হতে পারে। বিশেষ করে জমি কেনাবেচা, জমির মালিকানা, আর্থিক লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়গুলি আলাদা করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। 8 দিনের পুলিশ হেফাজত শেষ হওয়ার আগেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও ক'য়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত। ফলে সুমিত রায়কে ঘিরে এই জেরা পর্ব আগামিদিনে শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার তদন্তে নতুন কোনও দিক খুলে দেয় কি না, এখন সেটাই দেখার।