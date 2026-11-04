সুমিতকে জেরা করতেই সরিষার তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার 1 কোটির বেশি নগদ
Sumit Roy: পুলিশ হেফাজতে থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা ।
Published : November 4, 2026 at 4:56 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 4 নভেম্বর: পুলিশ হেফাজতে থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা । তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা নগদ । বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে দলীয় কার্যালয় থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে, সেটি মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের বলে পরিচিত । সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই ওই কার্যালয়ে টাকার হদিশ মেলে বলে জানা গিয়েছে । এরপর সেখানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা। তবে ওই টাকা ঠিক কার, কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
বুধবার এই টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এনে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (জোনাল) অভিষেক মজুমদার । সাংবাদিক বৈঠকে উদ্ধার হওয়া নগদের পরিমাণ এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি । সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই উদ্ধার বলে তদন্তের সূত্রে জানা গিয়েছে ।