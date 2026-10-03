ঐতিহ্যের 146 বছর: নতুন সাজে 'সুকনা টয়ট্রেন মিউজিয়াম', পর্যটনে বড় উদ্যোগ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

ঐতিহ্যের 146 বছর: নতুন সাজে 'সুকনা টয়ট্রেন মিউজিয়াম', পর্যটনে বড় উদ্যোগ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের
146th Anniversary of Sukna Rail Station: এক জাপানি ফটোগ্রাফারের তোলা পুরনো দুর্লভ ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে 'টয়ট্রেন মিউজিয়াম' ৷
Published : October 3, 2026 at 1:29 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অক্টোবর: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উদ্যোগে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের তরফে ঐতিহাসিক সুকনা রেল স্টেশনে আয়োজন করা হয়েছিল 'স্টেশন মহোৎসব' ৷ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলে সুকনা টয়ট্রেন মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন করা হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী-সহ রেলের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷
স্টেশনের ইতিহাস ও মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেলের নানা পরিকল্পনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বার্তা দেন ৷ তিনি বলেন, "ডিআরএম কাটিহার এবং ডিরেক্টর ডিএইচআর অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ৷ এই ঐতিহাসিক স্টেশনের অস্তিত্ব দেখতে দেখতে 146 বছর পার করে ফেলেছে ৷ এক জাপানি ফটোগ্রাফারের তোলা পুরনো দুর্লভ ছবি ও আমাদের কাছে থাকা সমস্ত ছবিকে ফের পুনরোজ্জীবিত করে পর্যটনেক এক নতুন আকর্ষণ হিসেবে এটি গড়ে তোলা হয়েছে, যা পর্যটকদের 146 বছরের ইতিহাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ৷"
মিউজিয়ামের বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, প্রতিটি ছবির পাশে দেওয়া হয়েছে একটি করে কিউআর কোড ৷ এই কোড স্ক্যান করলেই ওই নির্দিষ্ট ছবির সমস্ত তথ্য ও ইতিহাস বিস্তারিত দেখতে পাবেন পর্যটকরা ৷ পাশাপাশি সাধারণ ট্রাভেল টিকিটের ভাড়াতেই ঘুম এবং সুকনার এই টয়ট্রেন মিউজিয়াম পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের বিশ্ব ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সমগ্র বিশ্বে আমরাই একমাত্র রেল পরিষেবা প্রদানকারী, যারা এখনও সফলভাবে স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন পরিচালনা করছি ৷ দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত বাষ্পিয় ইঞ্জিনের যাত্রার যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, তা বিশ্বজুড়ে বিরল ৷" তিনি আরও জানান, স্টিম ইঞ্জিন ও পুরনো কোচ উৎপাদন এখন বন্ধ হয়ে গেলেও, গত বছর রেলের নতুন তিনটি ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত করা হয়েছে ৷
তিনধরিয়া ওয়ার্কশপের আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে জেনারেল ম্যানেজার সাফ জানান, ঐতিহ্যের আদি রূপ বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য ৷ তাই সেখানে অতিরিক্ত আধুনিকীকরণ না-করে পুরনো কাজের রূপ বজায় রেখেই বাউন্ডারি ওয়াল এবং পরিকাঠামো সুরক্ষার কাজ চলছে ৷ এছাড়া কাজের সুবিধার জন্য ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের হাত থেকে সরিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সরাসরি ডিরেক্টর ডিএইচআর-এর অধীনে আনা হয়েছে, যাতে ট্র্যাকের পাশাপাশি স্টেশন ও অন্যান্য পরিকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার দ্রুত করা যায় ৷
পাহাড়ের পর্যটন মরশুমে রাস্তার যানজটের সমস্যা নিয়ে শ্রীবাস্তব জানান, সড়কপথে যানজট সত্ত্বেও রেলের তরফে সবরকম প্রস্তুতি রাখা থাকে ৷ সদ্য সমাপ্ত গ্রীষ্মকালীন মরশুমে ভিড়ের রেকর্ড ভেঙেছে ৷ আগামী মরশুমে যাত্রী চাহিদা ও ট্রাফিক বৃদ্ধি অনুযায়ী ট্রেন পরিষেবা বা ট্রিপ আরও বৃদ্ধি করতে রেল ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ৷